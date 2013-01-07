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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:05 BJT

中国债市: 去年债券托管量净增2.4万亿,商业银行占比逾半--中债登

* 中债登2012年债券托管量增加2.4万亿,至23.76万亿
    * 商业银行当年增加1.35万亿元,占56%
    * 同期基金净增持债券6,737亿元,续列第二位

    路透上海1月7日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,2012年债券总托管量增加2.4万亿
元人民币,至23.76万亿.其中商业银行托管量当年增加1.35万亿,占比约56%.
    
    其他机构中,基金公司以6,737亿元的年度托管增量,位居第二位;保险机构以1,486亿元排名第三.
    
    债券品种方面,2012年政策性银行债托管以1.38万亿元增量领跑,国债等政府债券托管增加6,897亿元排第
二,企业债和中期票据以6,213亿元和5,179亿紧随其后.
    
    因公开市场未有发行,央行票据全年净减7,850亿元;短期融资券则因托管在上海清算所,中债登以到期居多
而当年净减5,024亿元.
    
    债券发行量上,中债登托管范围内债券发行量为5.9万亿元,除上面提及的央票和短期融资券外,企业债今年
发行6,474亿元,较上年的2,485亿元增长1.6倍,其余变化相对有限.
    
    另外,中国结算公司债券信息部最新报告显示,上海清算所托管债券范围内,2012年发行短期融资券11,197
亿元,超短期融资券8,062亿元,非公开定向债务融资工具4,678亿元,证券公司短融561亿元,合计24,499亿元.
    
    12月当月,中债新增托管量2,907亿元,其中商业银行增加1,362亿元,保险机构则发力至1,066亿元,位列第
二.
    
    以下为12月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币): 
    
                  2012年12月末       当月增减
    ========================================
    商业银行        157,642          +1,362
    ----------------------------------------
    基金公司         23,644             +89 
    ----------------------------------------
    保险机构         22,097          +1,066
    ----------------------------------------
    证券公司          1,590             +56 
    ========================================
    
    以下为12月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币): 
    
                   2012年12月末  当月增减      当年增减
    ====================================================== 
    政府债券         80,736        +563         +6,897
    ------------------------------------------------------ 
    央行票据         13,440      -1,180         -7,850
    ------------------------------------------------------ 
    政策性金融债     78,582      +1,156        +13,804
    ------------------------------------------------------ 
    政府支持机构债    1,090           0              0
    ------------------------------------------------------
    政府支持债券      2,500           0         +1,500
    ------------------------------------------------------ 
    商业银行债       12,653      +1,197         +3,410
    ------------------------------------------------------ 
    非银行金融机构债    373         -17           -169
    ------------------------------------------------------
    企业债券         23,012        +810         +6,213
    ------------------------------------------------------ 
    短期融资券            0           0         -5,024
    ------------------------------------------------------ 
    中期票据         24,922        +383         +5,179
    ------------------------------------------------------ 
    集合票据            145          +1            +51  
    ------------------------------------------------------ 
    资产支持证券         76          -6            -19
    ------------------------------------------------------ 
    外国债券             40           0              0
    ====================================================== 
      合计           237,569      2,907        +23,993
    
    以下为12月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币): 
    
                   2012年12月      2012年全年    2011年全年       
    =======================================================
    债券发行量      
      其中:本币债    4,330          58,963         69,637
           美元债      --             --           --     
    -------------------------------------------------------
    现券交割量   
     (银行间)       69,243         708,413        677,586
    -------------------------------------------------------
    回购交割量     122,736       1,475,956      1,121,477
    -------------------------------------------------------
    债券兑付量       2,063          32,771         57,600
    =======================================================
              
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资
金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所
有的债券品种.

  目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由
上海清算所托管.(完) 

 (发稿 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽)
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