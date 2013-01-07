中国债市: 去年债券托管量净增2.4万亿,商业银行占比逾半--中债登

* 中债登2012年债券托管量增加2.4万亿,至23.76万亿 * 商业银行当年增加1.35万亿元,占56% * 同期基金净增持债券6,737亿元,续列第二位 路透上海1月7日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,2012年债券总托管量增加2.4万亿 元人民币,至23.76万亿.其中商业银行托管量当年增加1.35万亿,占比约56%. 其他机构中,基金公司以6,737亿元的年度托管增量,位居第二位;保险机构以1,486亿元排名第三. 债券品种方面,2012年政策性银行债托管以1.38万亿元增量领跑,国债等政府债券托管增加6,897亿元排第 二,企业债和中期票据以6,213亿元和5,179亿紧随其后. 因公开市场未有发行,央行票据全年净减7,850亿元;短期融资券则因托管在上海清算所,中债登以到期居多 而当年净减5,024亿元. 债券发行量上,中债登托管范围内债券发行量为5.9万亿元,除上面提及的央票和短期融资券外,企业债今年 发行6,474亿元,较上年的2,485亿元增长1.6倍,其余变化相对有限. 另外,中国结算公司债券信息部最新报告显示,上海清算所托管债券范围内,2012年发行短期融资券11,197 亿元,超短期融资券8,062亿元,非公开定向债务融资工具4,678亿元,证券公司短融561亿元,合计24,499亿元. 12月当月,中债新增托管量2,907亿元,其中商业银行增加1,362亿元,保险机构则发力至1,066亿元,位列第 二. 以下为12月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币): 2012年12月末 当月增减 ======================================== 商业银行 157,642 +1,362 ---------------------------------------- 基金公司 23,644 +89 ---------------------------------------- 保险机构 22,097 +1,066 ---------------------------------------- 证券公司 1,590 +56 ======================================== 以下为12月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币): 2012年12月末 当月增减 当年增减 ====================================================== 政府债券 80,736 +563 +6,897 ------------------------------------------------------ 央行票据 13,440 -1,180 -7,850 ------------------------------------------------------ 政策性金融债 78,582 +1,156 +13,804 ------------------------------------------------------ 政府支持机构债 1,090 0 0 ------------------------------------------------------ 政府支持债券 2,500 0 +1,500 ------------------------------------------------------ 商业银行债 12,653 +1,197 +3,410 ------------------------------------------------------ 非银行金融机构债 373 -17 -169 ------------------------------------------------------ 企业债券 23,012 +810 +6,213 ------------------------------------------------------ 短期融资券 0 0 -5,024 ------------------------------------------------------ 中期票据 24,922 +383 +5,179 ------------------------------------------------------ 集合票据 145 +1 +51 ------------------------------------------------------ 资产支持证券 76 -6 -19 ------------------------------------------------------ 外国债券 40 0 0 ====================================================== 合计 237,569 2,907 +23,993 以下为12月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币): 2012年12月 2012年全年 2011年全年 ======================================================= 债券发行量 其中:本币债 4,330 58,963 69,637 美元债 -- -- -- ------------------------------------------------------- 现券交割量 (银行间) 69,243 708,413 677,586 ------------------------------------------------------- 回购交割量 122,736 1,475,956 1,121,477 ------------------------------------------------------- 债券兑付量 2,063 32,771 57,600 ======================================================= 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资 金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所 有的债券品种. 目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由 上海清算所托管.(完) (发稿 李宏薇/康熙泽; 审校 林高丽)