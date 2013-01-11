《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月7日-11日)中国重要财经新闻: **经济/政策** --中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高;生产者价格指数(PPI)同比下降1.9%.路透调查中值分别为上涨2.3%和下降1.8%.

--中国12月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元. --中国12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元. --大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容,国务院副总理李克强近日再次强调,积极稳妥推进新型城镇化是解决中国城乡和区域差距的基本途径,而其核心在于人的城镇化,关键在提高城镇化质量.

--中国证券报报导,召开的监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行. --据两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部.

--中国公布生物产业发展规划,针对这一战略新兴产业未来发展提出明确目标,希望2013-2015年生物产业产值年均增速保持在20%以上,到"十二五"末生物产业增加值占GDP比重将比2010年翻一番. --中国证券报报导,为加快推进中国重点边境城镇、重点口岸、重点开发开放试验区建设,国家发改委、商务部等部门正在编制《沿边地区开发开放规划(2011－2020)》,抓紧制定推进中国沿边地区开发开放的政策措施,以打造新的外贸增长点. --中国商务部、国家发展和改革委员会近日发布纲要称,"十二五"(2011-2015年)末,中国国际服务外包业规模将达850亿美元,占服务贸易出口额比重达28%.

--中国住房和城乡建设部政策研究中心研究员王珏林预计,为稳定国内房价预期,近阶段国内房地产市场的政策可以概括为"三不变",即房地产限购,限价和限贷都不会发生变化. ============================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,2013年货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用. --上海证券报报导,从权威渠道获悉,在去年出台《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的基础上,下一阶段发行体制改革在提高资源配置效率、为投资者提供优质投资产品和渠道的整体改革原则下,拟定了五方面工作重点,其中包括进一步改善主板、中小板、创业板的发行条件.

--数位消息人士向路透证实,中国证监会近日将启动首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有",或会令A股IPO"堰塞湖"现象得到缓解.

--第一财经日报报导,有中国央行官员透露,2012年中国银行业盈利增速为18%,尽管相比2011年30%左右的盈利增速有所下降,但增速依然可观;不过该官员预计,2013年银行业盈利增速可能会降到8%,部分银行可能出现负增长. --上海证券报报导,2012年中国公募基金整体资产规模实现大幅增长,年末基金资产净值合计升至2.87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.在规模整体大幅回升的同时,行业内部的竞争态势也在加剧,银行系基金公司的大跃进使得前十大公司排序出现调整. --中国证监会期货监管二部主任季向宇日前表示,目前证监会正抓紧对原油期货市场建设涉及的中介机构服务模式及监管政策进行全面地研究论证,并就境外投资者参与国内期货市场的监管政策等重点问题与期货交易所方面不断沟通交流.

--上海证券交易所发布实施上市公司现金分红指引,设定30%现金分红比例为平均水平.上证所鼓励上市公司现金分红比例不低于30%,要求低于30%的上市公司履行更严格的信息披露义务.

--据上海证券报报导,包括上柴股份在内的多家沪市B股公司正积极筹划解决B股出路事宜.分析人士指出,鉴于沪深B股市场有所不同,沪市B股公司相关方可能尝试包括回购模式等创新手段.

--中国证券报报导,近期有关部门将正式发布新三板相关业务规则.市场期待已久的拆细交易单位、推出做市商、引入个人投资者等制度设计有望陆续发布.

--汇丰控股 表示,先前就出售平安保险 股权予正大集团的交易案并无最新变化需要再次公告.暗示此交易案仍在进行中.

--二位来自中国国家开发银行 的相关人士对路透确认,该行正在审慎复核原定为正大集团收购平安保险股权提供贷款事宜,这为该宗高达727亿港元的收购案增添了新的不确定性.

--汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,12月平均增长16.94%,明显优于国内股票型.去年全年平均业绩收涨7.43%. --中国人民银行公布,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长. --去年中国银行理财产品发展迅猛.截至当年11月末,银行业金融机构理财产品余额达7.61万亿元人民币.相比2011年末4.59万亿元的余额,已增长近66%.

--中国证券报证报导援引光大集团董事长唐双宁表示,光大金融控股集团力争今年8月18日挂牌,争取五年整体上市.光大集团并确定了重组改制、拉直股权、合并报表、解除债务四方面改革重组内容,将成为名副其实的综合经营金控集团.

--中国兴业银行 公告,其定向增发计划已经完成,共募集资金236.71亿元人民币,中国人民保险集团股份有限公司旗下人保资产通过认购定向增发的部分股份,成为其第三大股东. ============================================================== **行业/公司

--中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 2012年实现销售金额1,412.3亿元人民币,同比增长16.2%;其中12月销售额140.7亿元,同比劲增141.8%.

--中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司发布业绩快报,2012年净利润同比增长40%至103.05亿元人民币,主要受出售资产一次性收益拉动.