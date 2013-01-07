汽车产业: 加拿大政府斥资2.5亿加元,盼吸引投资并创造就业

路透安大略奥克维尔1月4日 - 加拿大总理哈珀周五宣布,政府将斥资2.5亿加元(2.5369亿美元)扶持该国的汽车产业.加国汽车业陷入萎缩,政府正试图吸引投资并创造就业.

哈珀宣布将汽车创新基金(Automotive Innovation Fund)延长五年,同时注入新资金.政府最初是在2008年以2.5亿加元成立该项基金,用于加拿大汽车行业的研发项目.

"我们创立这个基金的目标,是通过创新,促进并确保在汽车产业为加拿大员工提供更多高质量的制造业岗位."哈珀在福特汽车 位于安大略奥克维尔装配厂的活动上表示.

企业若想符合基金资助资格,他们在汽车产业的投资必须超过7,500万加元.加国政府表示,迄今为止该基金撬动的汽车产业投资已经高达16亿加元.

利用过该基金的公司包括福特汽车加拿大公司 、Linamar 、丰田汽车加拿大制造公司 和Magna International.

在政府提供补助之际,该行业仍然受到通用汽车 上个月宣布的一项消息打击.通用汽车当时表示,将在美国密歇根州兰辛生产下一代雪佛兰Camaro,而不是在通用目前位于加拿大安大略奥沙瓦的生产基地.

加拿大汽车工会主席Ken Lewenza欢迎政府对汽车行业的扶持,但表示加拿大需要采取更多行动,才能达到其他国家和美国某些州所提供的奖励水平.(完) (编译 王翔琼; 审校 李婷仪/程琳)