中国新股: 新华网IPO进入初审,未来拟登陆上证所

路透上海1月7日 - 中国证监会网站披露首次公开发行(IPO)股票申报企业信息情况显示,具有浓厚官方背景的新华网股份有限公司已进入初审阶段,意味着其上市申请程序已进入新里程.

网站资料显示,新华网主承销商为国内知名投行--中国国际金融有限公司,发行后公司拟在上海证交所上市.

另外,国内三大航空集团之一的南航集团旗下文化传媒公司以及上海郁金香广告传播公司两家传媒类企业近日亦进入初审阶段.

此前曾有消息人士透露,新华网的融资规模可能在10亿元人民币左右.但公司方面未作回应.

去年4月,人民网 IPO募集13.82亿元并在上证所上市,受到投资者追捧,上市首日大涨逾五成,主要原因就是其母公司--人民日报具有浓厚官方背景,人民网亦被称为"官媒第一股".

证监会此前披露的新股发行审批程序是:在A股IPO审核流程包括受理材料后,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之后预先批露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月后召开发审会;在发审会及会后审核事项通过后,证监会最终核准发行.