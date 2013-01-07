中国债市: 通胀令今年收益率上行压力加大,信用债或爆发倒债危机--中债登

路透上海1月7日 - 中国中央国债登记结算公司发布报告认为,2013年通胀形势较为严峻,债券收益率曲线上行压力较大,尤其是七年期以上中长端品种,但利率上行速度不会太快,投资策略上建议可以选择久期较短的投资品种.

另一方面是信用风险,随着信用债市场的超速发展,特别是城投类债券的迅猛扩张,2013年信用债爆发倒债危机的可能性将会加大.

刊登在中国债券信息网的中债登2012年度债券市场统计分析报告指出,2013年债券市场风险主要体现在两方面:一方面是利率风险,而基本面仍旧是影响债券收益率走势的根本因素,上半年经济可能出现小幅回暖,PMI(采购经理人指数)的企稳回升,反映企业经营环境已温和改善,工业增加值及固定资产投资均有企稳迹象.

此外通货膨胀压力将会不断加大,一是欧美继续推行量化宽松政策的可能性较大,输入性通胀压力持续存在;二是政府换届效应可能催生新一轮投资升温,带动物价过快上涨;三是为实现2020年城乡居民人均收入翻番的目标,劳动力成本持续上涨将成为长期趋势;四是随着城镇化的进一步推进,土地供需不平衡的矛盾依然存在,地价上涨的长期压力不会减小.

中债登的数据显示,2012年债券市场共发行各类债券8万亿5,747.34亿元人民币,同比增长11.66%;其中在中债登登记新发债券1,421只,发行量共计5万亿8,658.44亿元,同比下降15.73%,占债市发行总量的68.41%;上海清算所登记新发债券1,475只,发行量共计2万亿4,498.57亿元,占28.57%;交易所发行公司债和中小企业私募债共计268只,发行量2,594.33亿元,占3.03%.

其中全年信用类债券(包括企业债、中票、集合票据、商业银行债券、短融和非金融企业定向融资工具等)在银行间债券市场共发行了3.79万亿元,远超过政府债券的1.61万亿,截止2012年12月末,信用债券托管余额的市场占比达到30.56%,与上年同期相比增长超过5个百分点.

面对信用债市场的快速扩张,风险也日渐积累,对此中债登提出建议,应进一步完善信用类债券市场的配套措施,如提高私募发行的信息披露要求、引入招标发行方式、建立有效的评级机构外部监督管理机制等,以防范债券市场出现信用风险.

中债登并建议,应尽快推出第三方回购,加强回购制度创新;推广回购业务逐日盯市,加强市场风险监控.

**聚焦信用风险**

随着信用债风险的不断积聚,如何化解成为市场关注的焦点,中债登提出了如下建议:

1、提高信息披露透明度.一是改进发行人财务数据的披露方式,方便投资人阅读.二是提高私募类债券信息披露要求.截至2012年末,非公开定向债务融资工具和交易所中小企业私募债券累计已有353只,存量规模达4,577亿元,约占债券市场总存量的2%.此类债券不公开披露财务信息,而其流通范围却等同于公募债,这些问题令人堪忧.高收益往往伴随着高风险,支持中小企业融资是对的,但不能以牺牲投资风险监控为代价,以回避评级和不进行信息披露为代价,这样的做法是不可持续的.

2、信用类债券的发行方式可借鉴银行间市场的市场化形式,引入招标发行机制.通过招标式发行信用类债券,不仅可以为发行人节约发行成本,还可以发挥一级市场价格发现的"灯塔"作用,为信用类债券二级市场定价提供价格信号.目前,部分发行量超过100亿的企业债务融资工具已经实现了招标发行,而且试行很成功,建议进一步降低招标发行的门槛,发行量超过50亿的债券都可以通过招标发行.

3、建立有效的评级机构外部监督管理机制.随着评级机构统一监管的实现,下一步应建立有效的评级机构监督机制,由市场对评级公司的评级结果进行检验,具体措施可以采用独立公允的第三方估值对评级结果进行检验,对于评级结果与第三方估值不一致的债券,评级机构要向监管当局作出解释.

而对于城投债,中债登认为,城投债潜存的风险仍然不容忽视,例如城投债风险发行主体资质在下沉、城投债信息披露不及时、信用评级虚高的现象较为普遍等.

对此中债登建议,商业银行在加强风险管理的同时,应在城投债债券市场发挥更为积极的作用;建议银监会定期将地方融资平台判断标准予以公布,便于市场进行跟踪研究;城投债适时向市政债转型,将地方政府的隐形担保显性化.

另外,为进一步发挥债券市场支持中小企业融资功能,应健全市场基础设施建设,发展多层次担保体系、鼓励与小微债相关的金融产品创新、提升投资人投资小微债的积极性等.

中债登数据显示,扣除央票后,2012年全年企业类机构债券筹资规模2万亿270.03亿元,占比43.44%,较上年的36.17%提高了超过7个百分点.

近年来,企业通过债券净融资规模超过股票市场,在可交易金融方式中的占比维持较高水平,2012年银行间债券市场企业净融资额约为2万亿元,股市净融资4,470.6亿元,债券融资比例为82%。(完)

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