香港个股: 远东宏信主要股东转让部分持股予台湾国泰人寿等投资者

路透香港1月7日 - 在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司 周一称,其主要股东--中国中化集团已将部分远东宏信的股份转让予台湾的国泰人寿保险股份有限公司以及其他若干投资者,使国泰人寿在远东宏信的持股提高至9%.

远东宏信在一份声明中称,中化集团的子公司Greatpart Limited于1月6日将共约3.748亿股远东宏信的股份,通过瑞银香港分行配售予国泰人寿等投资者;本次减持后,Greatpart Limited在远东宏信的持股量将由12.947亿股降至9.199亿股,持股比例则由39.32%降至27.94%.

远东宏信副主席兼行政总裁孔繁星称,"本次股份转让符合远东宏信的经营特点和发展需要,有助于实现本公司股东资源优势互补."

国泰人寿是台湾国泰金控 旗下企业,以资产规模、2011年总保费收入名列台湾第一的寿险公司.

国泰金控总资産约1,800亿美元,旗下完整的金融服务平台包括国泰人寿、国泰世华银行、国泰産险、国泰综合证券、国泰投信,以及国泰创投等.

香港时间11:11,远东宏信跌1.06%,报6.54港元;大市恒生指数 则升0.14%.(完)