全球市场:亚洲股市下滑,巴塞尔法案放松构成支撑

美元/日圆上周上涨约2.7%,创逾一年来最大单周涨幅.在美联储12月会议纪录显示一些决策者考虑最快今年结束其买债计划后,美元上周加速上涨.

相比之下,许多投资人如今押注日本安倍晋三领导下的新政府,将致力于削弱日圆,推动积极的财政刺激举措,并施压日本央行在货币政策方面有也同样的动作.

美元兑欧元 小幅上升,报约1.3060.

美股标准普尔500指数 周五收在2007年12月以年来最高收位,此前数据显示12月非农就业岗位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张.