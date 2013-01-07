全球市场:亚洲股市下滑,巴塞尔法案放松构成支撑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
美元/日圆上周上涨约2.7%,创逾一年来最大单周涨幅.在美联储12月会议纪录显示一些决策者考虑最快今年结束其买债计划后,美元上周加速上涨.
相比之下,许多投资人如今押注日本安倍晋三领导下的新政府,将致力于削弱日圆,推动积极的财政刺激举措,并施压日本央行在货币政策方面有也同样的动作.
美元兑欧元 小幅上升,报约1.3060.
美股标准普尔500指数 周五收在2007年12月以年来最高收位,此前数据显示12月非农就业岗位稳步增加,且12月美国服务业迅速扩张.
这对与增长题材敏感的大宗商品提供支撑,期铜 小涨0.2%至每吨约8,100美元,布兰特原油 升0.2%至每桶约111.50美元,美国原油期货持平在略高于93美元.(完) (编译 王丽鑫/李春喜/张若琪; 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。