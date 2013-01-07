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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:17 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月7日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
 ==============================================================================
 *国开行          至多60         1       周二招标     固息金融债    1/9-1/10
                  至多60         3
                  至多60         5
                  至多60         7
                  至多60        10

  星展银行(中国)    15           3       *4.65%       固息金融债    1/4-1/7
  
  进出口行         219.2         5        4.05%       固息金融债 2012/12/13-1/16
        
  注: *表示新增.(完）

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
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