《中国金融债发行日程表》--1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/9-1/10 至多60 3 至多60 5 至多60 7 至多60 10 星展银行(中国) 15 3 *4.65% 固息金融债 1/4-1/7 进出口行 219.2 5 4.05% 固息金融债 2012/12/13-1/16 注: *表示新增.(完） (整理 徐永; 审校 李宏薇)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。