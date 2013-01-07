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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 11:38 BJT

台湾债市: RP利率稳中趋跌,资金明显回流找券需求升温

路透台北1月7日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一稳中趋跌.旬初资金回流明显,在趋于浮滥的环境下,找券难度略微增高,令部分新承作的公债与公司债RP,跌破了0.70%与0.80%的铁板区.

证券商交易员表示,自上周以来,即感觉资金变多,除银行外,投信也有新申购款流入,惟近期有公债陆续到期还本,使得可续做筹码变少,令找券的急迫度升高.

"我是有做到比较低的,钱明显多出来."一券商资金调度人士说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分低至0.79%.

交易商表示,本周紧缩因素尚有周三(9日)交割400亿台币的15年期102/1公债.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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