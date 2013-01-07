离岸人民币: 华夏及易方达旗下RQFII债券型基金各获8亿元新额度

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港1月7日 - 香港易方达资产管理及华夏基金管理公司表示,旗下的RQFII(人民币合格境外机构投资者)债券型基金近期均获得新批额度.反映出人民币汇价稳升之际,相对稳健的债券型基金也开始受到瞩目.
易方达发布公告指出,其管理的人民币固定收益基金原有的11亿元人民币额度用尽后,上周五获外管局批准增加8亿元额度,使其总额度达到19亿元.
而较早推出RQFII债券型基金的华夏香港亦于上周五获得8亿元新增额度,令其人民币债券型基金由12亿元增加至20亿元.
"今年人民币升值的潜力要更好一点,投资人希望能在管理风险之余,取得平稳的报酬."华夏基金(香港)销售及市场部董事李谦伟称.
本地时间13:26时,人民币兑美元即期 报6.2280;人民币2012年内升值1%,幅度较前几年大幅放缓.
证监会核准的首批200亿元人民币RQFII,均以债券型基金为主打,目前香港市场约有19档基金.市场人士指出,由于部分债券型基金去年推出时遇人民币汇价走贬,基金认购并未满额.而去年7-11月陆续推出的四支A股ETF(上市交易基金)销售情况较热,多已获追加额度. (完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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