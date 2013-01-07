离岸人民币: 华夏及易方达旗下RQFII债券型基金各获8亿元新额度

路透香港1月7日 - 香港易方达资产管理及华夏基金管理公司表示,旗下的RQFII(人民币合格境外机构投资者)债券型基金近期均获得新批额度.反映出人民币汇价稳升之际,相对稳健的债券型基金也开始受到瞩目.

易方达发布公告指出,其管理的人民币固定收益基金原有的11亿元人民币额度用尽后,上周五获外管局批准增加8亿元额度,使其总额度达到19亿元.

而较早推出RQFII债券型基金的华夏香港亦于上周五获得8亿元新增额度,令其人民币债券型基金由12亿元增加至20亿元.

"今年人民币升值的潜力要更好一点,投资人希望能在管理风险之余,取得平稳的报酬."华夏基金(香港)销售及市场部董事李谦伟称.

本地时间13:26时,人民币兑美元即期 报6.2280;人民币2012年内升值1%,幅度较前几年大幅放缓.