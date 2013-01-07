法国财长访问中国时将商讨人民币汇率问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月6日 - 法国财政部长莫斯科维奇（Pierre Moscovici）周日表示，他在访问中国时将与中方官员会面商讨中国的人民币汇率政策。这将是中国领导层换届以来法国部长级官员首次访问中国。

莫斯科维奇还对法国Inter电台表示，他将努力让中方相信，法国对中方投资者而言仍是具有吸引力的市场。莫斯科维奇从周一开始将对中国进行为期两天的访问。

以美国为首的西方国家认为，中国通过压低人民币汇率提振出口，令本国制造商获得竞争优势。

“我将与中方官员谈及此事，因为这是很严重的问题，”莫斯科维奇说道。“我们不应被看成傻子或是被动接受，我们必须加入到这场货币辩论中……”

“这个问题没什么可忌讳的，而且欧元被高估对我们也没好处，”他说道。(完)