法国财长访问中国时将商讨人民币汇率问题

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月6日 - 法国财政部长莫斯科维奇（Pierre Moscovici）周日表示，他在访问中国时将与中方官员会面商讨中国的人民币汇率政策。这将是中国领导层换届以来法国部长级官员首次访问中国。
莫斯科维奇还对法国Inter电台表示，他将努力让中方相信，法国对中方投资者而言仍是具有吸引力的市场。莫斯科维奇从周一开始将对中国进行为期两天的访问。
以美国为首的西方国家认为，中国通过压低人民币汇率提振出口，令本国制造商获得竞争优势。
“我将与中方官员谈及此事，因为这是很严重的问题，”莫斯科维奇说道。“我们不应被看成傻子或是被动接受，我们必须加入到这场货币辩论中……”
“这个问题没什么可忌讳的，而且欧元被高估对我们也没好处，”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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