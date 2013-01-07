版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:01 BJT

中国货币市场: 主要回购利率仍下滑,逆回购保驾护航宽资金面

路透上海1月7日 - 中国银行间资金市场周一早盘质押式回购利率 主要品
种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购
操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松.
    
    交易员并指出,在渡过上周六的例行调整存款准备日后,1月中上旬影响资金面的因素有
限,回购利率低位徘徊的格局难以改变,1月下旬随着春节临近,资金需求将会逐步增多,届时
回购利率或渐回升.
    
    "资金一直是蛮宽松的,其实现在(央行)什么都不做问题也不大,可以看出央行(对流动性
)还是蛮小心的,"华东一银行交易员称.
    
    受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限
一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市
场操作净回笼200亿元. 
    
    而因元旦假期为上周二至周四,市场之前曾预期上周公开市场操作或将暂停.因元旦假期
换休,中国银行间债市上周六和周日(5日-6日)照常开市.
    
    银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存
的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核
,年初机构会有不小规模的准备金补缴.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:55              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率        
    其中:隔夜                  2.1401      2.1903      -5.02
    七天                       3.1752      3.5040     -32.88
    14天                       3.2729      3.3743     -10.14
    ==========================================================(完) 

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐