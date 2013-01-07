中国汇市: 人民币早盘略升交投清淡,需关注欧元及美元/日圆走势

* 人民币即期早盘跟随中间价略升 * 交投仍清淡,成交价窄幅波动 * 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆 * 人民币仍料面临升值压力 路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价略升,交投依然清淡 ,汇价波动幅度较窄.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则 需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况. 上海一外资行交易员称,今天客盘结汇偏多支撑人民币,但由于成交价还是接近日间波幅 上限,市场怀疑央行可能出现干预动作,升值空间也受到限制,使得波动空间极窄. 北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2281元,上日收报6.2303元.今日人民币兑美元中 间价 为6.2872元,上日中间价为6.2897元.今日的区间波幅上限为6.2243元. 上述交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺差会较前些 年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主. 东京汇市美元兑日圆周一接近两年半高位,欧元略微走软,投资者考虑今年日本货币刺激 政策增加而美国预计减少会造成什么结果. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFO R=最新报在6.3173/07,上日尾盘为6.3180. 北京时间12:08,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新 报在6.2110/40元,上一交易日尾盘报6.2130元. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)