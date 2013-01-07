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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:38 BJT

中国汇市: 人民币早盘略升交投清淡,需关注欧元及美元/日圆走势

* 人民币即期早盘跟随中间价略升
    * 交投仍清淡,成交价窄幅波动
    * 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆
    * 人民币仍料面临升值压力

    路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价略升,交投依然清淡
,汇价波动幅度较窄.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则
需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况.
    
    上海一外资行交易员称,今天客盘结汇偏多支撑人民币,但由于成交价还是接近日间波幅
上限,市场怀疑央行可能出现干预动作,升值空间也受到限制,使得波动空间极窄.
    
    北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2281元,上日收报6.2303元.今日人民币兑美元中
间价 为6.2872元,上日中间价为6.2897元.今日的区间波幅上限为6.2243元.
    
    上述交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺差会较前些
年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主.   
    
    东京汇市美元兑日圆周一接近两年半高位,欧元略微走软,投资者考虑今年日本货币刺激
政策增加而美国预计减少会造成什么结果. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFO
R=最新报在6.3173/07,上日尾盘为6.3180.
    
    北京时间12:08,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新
报在6.2110/40元,上一交易日尾盘报6.2130元.
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
        
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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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