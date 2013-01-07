更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率仍下滑,逆回购保驾护航宽资金面

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海1月7日 - 中国银行间资金市场周一早盘质押式回购利率 主要品 种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购 操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松. 交易员并指出,在渡过上周六的例行调整存款准备日后,1月中上旬影响资金面的因素有 限,回购利率低位徘徊的格局难以改变,1月下旬随着春节临近,资金需求将会逐步增多,届时 回购利率或渐回升. "资金一直是蛮宽松的,其实现在(央行)什么都不做问题也不大,可以看出央行(对流动性 )还是蛮小心的,"华东一银行交易员称. 受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限 一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市 场操作净回笼200亿元. 而因元旦假期为上周二至周四,市场之前曾预期上周公开市场操作或将暂停.因元旦假期 换休,中国银行间债市上周六和周日(5日-6日)照常开市. 银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存 的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核 ,年初机构会有不小规模的准备金补缴. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.1401 2.1903 -5.02 七天 3.1753 3.5040 -32.87 14天 3.2729 3.3743 -10.14 上海证交所质押式回购利率: 一天 3.9900 4.0050 -1.50 七天 3.9600 4.2100 -25.00 14天 3.9050 4.0500 -14.50 回购定盘利率: 隔夜 2.1728 2.2000 -2.72 七天 3.2100 3.5400 -33.00 14天 3.3100 3.3000 1.00 Shibor: 隔夜 2.1529 2.1990 -4.61 七天 3.2000 3.6000 -40.00 三个月 3.9028 3.9026 0.02 ==============================================================(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯/林高丽)