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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 12:40 BJT

更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率仍下滑,逆回购保驾护航宽资金面

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海1月7日 - 中国银行间资金市场周一早盘质押式回购利率 主要品
种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购
操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松.
    
    交易员并指出,在渡过上周六的例行调整存款准备日后,1月中上旬影响资金面的因素有
限,回购利率低位徘徊的格局难以改变,1月下旬随着春节临近,资金需求将会逐步增多,届时
回购利率或渐回升.
    
    "资金一直是蛮宽松的,其实现在(央行)什么都不做问题也不大,可以看出央行(对流动性
)还是蛮小心的,"华东一银行交易员称.
    
    受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限
一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,本周公开市
场操作净回笼200亿元. 
    
    而因元旦假期为上周二至周四,市场之前曾预期上周公开市场操作或将暂停.因元旦假期
换休,中国银行间债市上周六和周日(5日-6日)照常开市.
    
    银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存
的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核
,年初机构会有不小规模的准备金补缴.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:35              今日(%)     上日(%)    变动(bp)
   ========================================================== 
     质押式回购加权平均利率：
 其中:隔夜                    2.1401      2.1903      -5.02
 七天                         3.1753      3.5040     -32.87
 14天                         3.2729      3.3743     -10.14
 
     上海证交所质押式回购利率:   
 一天                         3.9900      4.0050      -1.50
 七天                         3.9600      4.2100     -25.00
 14天                         3.9050      4.0500     -14.50
 
     回购定盘利率:     
 隔夜                         2.1728      2.2000      -2.72
 七天                         3.2100      3.5400     -33.00
 14天                         3.3100      3.3000       1.00
   
    Shibor:        
 隔夜                         2.1529      2.1990      -4.61
 七天                         3.2000      3.6000     -40.00
 三个月                       3.9028      3.9026       0.02
 ==============================================================(完)

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯/林高丽)
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