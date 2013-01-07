中国债市动态: 短融引领开年现券暖流,风险事件令高等级信用债受青睐

路透北京1月7日 - 中国银行间债市周一早盘短期融资券引领着开年现券的暖流.市场人士表示,新年伊始,无论是投资盘还是交易盘,都在加仓位,不过通胀和资金未来或存的压力,还是让机构谨慎不改,以高等级短融为代表的中短券更受青睐.

"短融(收益率)下很快,算配置行情吧,都在加仓,"上海一大型银行交易员称,"年初有行情,但大家还是有通胀担心,春节前的资金情况也说不清,买点短券呗!安全,像短融,票息也蛮好的."

北京一大型银行投资交易员亦表示,无论是投资盘,还是交易盘,年后都有加仓举动;交易盘更多地布局在流动性好的券种,以备稍晚沽出获利,五年以内的中短期利率债和短期信用债其都有所涉及.

上述上海交易员还表示,相比中低等级,高等级信用债更受机构欢迎一些.

中央国债登记结算公司最新发布报告提示信用风险指出,随着信用债市场的超速发展,特别是城投类债券的迅猛扩张,2013年信用债爆发倒债危机的可能性将会加大.

联合信用评级有限公司日前发布报告,将庞大集团 公司主体信用等级由"AA+"下调至"AA",评级展望为稳定,并将2011年公司债11庞大02债项信用等级下调至"AA".

银行间资金市场周一早盘质押式回购利率 主要品种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松.