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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 13:34 BJT

东京汇市: 美元兑日圆下滑,但仍接近两年半高位

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3034    1.3067     -0.25     -1.21    1.3194
 美元/日圆                      87.91     88.12     -0.24     +1.35     86.74
 欧元/日圆                     114.59    115.23     -0.56     +0.11    114.46
 美元/瑞郎                     0.9271    0.9242     +0.31     +1.27    0.9155
 英镑/美元                     1.6024    1.6071     -0.29     -1.40    1.6251
 美元/加元                     0.9879    0.9870     +0.09     -0.42    0.9921
 澳元/美元                     1.0468    1.0478     -0.10     +0.72    1.0393
 新西兰元/美                   0.8288    0.8313     -0.30     +0.06    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.020    92.390     -0.40     +2.10    90.130
 新西兰元/日                   72.880    73.340     -0.63    -48.25   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.87    141.63     -0.54     +0.04    140.82
 澳元/新西兰                   1.2620    1.2593     +0.21     +0.64    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
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