东京汇市: 美元兑日圆下滑,但仍接近两年半高位

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3034 1.3067 -0.25 -1.21 1.3194 美元/日圆 87.91 88.12 -0.24 +1.35 86.74 欧元/日圆 114.59 115.23 -0.56 +0.11 114.46 美元/瑞郎 0.9271 0.9242 +0.31 +1.27 0.9155 英镑/美元 1.6024 1.6071 -0.29 -1.40 1.6251 美元/加元 0.9879 0.9870 +0.09 -0.42 0.9921 澳元/美元 1.0468 1.0478 -0.10 +0.72 1.0393 新西兰元/美 0.8288 0.8313 -0.30 +0.06 0.8283 元 澳元/日圆 92.020 92.390 -0.40 +2.10 90.130 新西兰元/日 72.880 73.340 -0.63 -48.25 140.820 圆 英镑/日圆 140.87 141.63 -0.54 +0.04 140.82 澳元/新西兰 1.2620 1.2593 +0.21 +0.64 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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