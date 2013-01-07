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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 17:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模   期限    发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人    注册金额 拟发规模  期限       发行日      主承销商 主体评级   起息日 上市日 
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*安信证券      35       10        3       1/9招标      兴业银行    AAA      1/10   1/11
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*招商证券      86       30        3       1/10招标     工商银行等  AAA      1/11   1/14
 
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*广汇汽车      25       15       12     1/10簿记建档   招商银行    AA       1/14    1/15    
服务公司                                              工商银行
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*珠海九洲      5.9       3       12     1/15簿记建档   光大银行    AA-      1/16   1/17
旅游集团
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绍兴黄酒集团     5       2.5     12     1/8簿记建档    中信银行    AA       1/10    1/11 
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新疆广汇实业    25      15       12     1/8簿记建档    兴业银行    AA       1/9     1/10
投资集团
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国中天津       3.5      2        12     1/8簿记建档    招商银行    AA-      1/9    1/10
水务公司
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华立集团        11      6        12     1/8簿记建档    工商银行    AA-      1/9    1/10
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河南宛西制药     6      3        12     1/8簿记建档    中国银行    AA-      1/9    1/10
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兴源轮胎集团    12      6        12     1/8簿记建档    中国银行    AA-      1/9    1/10
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四联仪器仪表     4      2        12     1/8簿记建档    招商银行    AA-      1/10   1/11         
                                     
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世纪阳光纸业     6      3        12     1/9簿记建档    浦发银行    AA-      1/11   1/14         
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包钢稀土        20     10        12     1/9薄记建档    民生银行    AAA      1/10   1/11
                                            浦发银行  
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亚太机电集团    3.2    1.6       12     1/9薄记建档    北京银行    A+       1/10   1/11
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商   主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*南京城投    19.8      10      15    1/11簿记建档  中信证券      AAA      1/14     1/15
控股集团            (第10年末附投资者选择权)       南京银行
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*福建三安集团 27        5      5     1/11簿记建档  国开行        AA       1/14     1/15
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*陕西高速集团 50       30      5     1/14簿记建档  国开行        AA       1/15     1/16
                                                   浦发银行
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*中国重汽集团 30       15      5     1/14簿记建档  工商银行      AA+      1/15     1/16
                                                   北京银行
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*东北特钢集团 14       14      5     1/14簿记建档  中国银行      AA       1/15     1/16
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深圳茂业      22       8       3     1/8簿记建档   中国银行      AA       1/9      1/10
商厦公司                                           工商银行 
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光明食品      20      20       3     1/9薄记建档   农业银行      AA+      1/11     1/14
集团                                               中国银行
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西王集团      18      10       5     1/9薄记建档   兴业银行      AA       1/10     1/11
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福建交通      10       3       5     1/10簿记建档  国开行        AA       1/11     1/14
建设集团
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武汉中原       5       3       3     1/10簿记建档  民生银行      AA-      1/11     1/14
电子集团
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广汇汽车      24       5       3     1/10簿记建档  国开行        AA       1/11     1/14
服务公司                                           光大银行  
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中国铁物       3       3       3     1/10簿记建档  农业银行      AAA      1/14     1/15
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广东广业资产  10       5       7     1/10簿记建档  浦发银行      AA+      1/14     1/15
                 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  债项评级     起息日    上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日)  
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苏州新兴产业 2.06     2.06     3    1/10簿记建档 建设银行     AAA        1/11      1/14
                (中债信用增进公司提供担保)        国开行
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重庆綦江区   1.4      1.4      3    1/7簿记建档  中国银行     AAA        1/8       1/9
中小企业         (中债信用增进公司提供担保)
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  注:*代表新增.(完)

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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