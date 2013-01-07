《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *安信证券 35 10 3 1/9招标 兴业银行 AAA 1/10 1/11 ======================================================================================== *招商证券 86 30 3 1/10招标 工商银行等 AAA 1/11 1/14 ======================================================================================== *广汇汽车 25 15 12 1/10簿记建档 招商银行 AA 1/14 1/15 服务公司 工商银行 ======================================================================================== *珠海九洲 5.9 3 12 1/15簿记建档 光大银行 AA- 1/16 1/17 旅游集团 ======================================================================================== 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 1/8簿记建档 中信银行 AA 1/10 1/11 ======================================================================================== 新疆广汇实业 25 15 12 1/8簿记建档 兴业银行 AA 1/9 1/10 投资集团 ======================================================================================== 国中天津 3.5 2 12 1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/9 1/10 水务公司 ======================================================================================== 华立集团 11 6 12 1/8簿记建档 工商银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== 河南宛西制药 6 3 12 1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== 兴源轮胎集团 12 6 12 1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/9 1/10 ======================================================================================== 四联仪器仪表 4 2 12 1/8簿记建档 招商银行 AA- 1/10 1/11 ======================================================================================== 世纪阳光纸业 6 3 12 1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/11 1/14 ======================================================================================== 包钢稀土 20 10 12 1/9薄记建档 民生银行 AAA 1/10 1/11 浦发银行 ======================================================================================== 亚太机电集团 3.2 1.6 12 1/9薄记建档 北京银行 A+ 1/10 1/11 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *南京城投 19.8 10 15 1/11簿记建档 中信证券 AAA 1/14 1/15 控股集团 (第10年末附投资者选择权) 南京银行 ========================================================================================= *福建三安集团 27 5 5 1/11簿记建档 国开行 AA 1/14 1/15 ========================================================================================= *陕西高速集团 50 30 5 1/14簿记建档 国开行 AA 1/15 1/16 浦发银行 ========================================================================================= *中国重汽集团 30 15 5 1/14簿记建档 工商银行 AA+ 1/15 1/16 北京银行 ========================================================================================= *东北特钢集团 14 14 5 1/14簿记建档 中国银行 AA 1/15 1/16 ========================================================================================= 深圳茂业 22 8 3 1/8簿记建档 中国银行 AA 1/9 1/10 商厦公司 工商银行 ========================================================================================= 光明食品 20 20 3 1/9薄记建档 农业银行 AA+ 1/11 1/14 集团 中国银行 ========================================================================================= 西王集团 18 10 5 1/9薄记建档 兴业银行 AA 1/10 1/11 ========================================================================================= 福建交通 10 3 5 1/10簿记建档 国开行 AA 1/11 1/14 建设集团 ========================================================================================= 武汉中原 5 3 3 1/10簿记建档 民生银行 AA- 1/11 1/14 电子集团 ========================================================================================= 广汇汽车 24 5 3 1/10簿记建档 国开行 AA 1/11 1/14 服务公司 光大银行 ========================================================================================= 中国铁物 3 3 3 1/10簿记建档 农业银行 AAA 1/14 1/15 ========================================================================================= 广东广业资产 10 5 7 1/10簿记建档 浦发银行 AA+ 1/14 1/15 (第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 苏州新兴产业 2.06 2.06 3 1/10簿记建档 建设银行 AAA 1/11 1/14 (中债信用增进公司提供担保) 国开行 ========================================================================================= 重庆綦江区 1.4 1.4 3 1/7簿记建档 中国银行 AAA 1/8 1/9 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 徐永; 审校 李宏薇)