重发-《蛇年展望》香港股市步入新一轮上升周期,恒指目标或更上层楼

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* 企业盈利改善及估值提升,股市持续向好

* 指数目标偏向保守,尚有上调空间

* 下半年注意中国政策和改革细节出台带来短线风险

记者 雷美珍

路透香港1月8日 - 去年大涨逾两成的香港股市,已经步入新一轮上升周期,而新年伊始的表现更是令投资者充满期待.在企业盈利改善及风险溢价下降,令估值提升预期下,恒生指数 目标位将坐看25,000点,甚至是更上层楼.

甫踏入2013年,恒指已一举冲破23,000点关口.市场人士认为,投资者的乐观情绪很大机会延续至今年首季,现时看全年恒指目标偏向保守,往后只要3、4月企业成绩单能够给出惊喜,中国落实刺激经济政策以及欧美经济趋向明朗,不难实现更高目标.

"目前市场对恒生指数的预估值偏向保守,由于市场资金充裕、港股估值偏低,以及欧美和中国的宏观环境均出现改善,这些因素可望引领恒指于今年上半年高见27,000点的水平."交银国际的基金经理冯时煖称.

据此前的路透调查显示,恒生指数到2013年底或触及25,000点,较2012年收盘位22,656.9点高出10%;预期至今年6月底,恒指料涨至23,800点.

建银国际证券研究部董事总经理兼联席主管苏国坚亦认为,企业盈利预估尚有上调空间,加上中国经济回稳令到中国股票的风险溢价下降,可进一步推高估值.他并称,相信未来一个月市场开始调升企业盈利增长预估,使得现有指数目标偏向保守.

"港股于去年9月见底,现已进入两年的上升周期,相信2014年才会触及周期顶部,届时有机会冲破逾30,000点的历史高位."苏国坚说,该行预期今年底恒指将触及25,500-26,500点.

**已进入上升周期**

瑞信(香港)证券研究董事梁启棠称,随着中国经济回稳并转向平稳增长趋势,首季的投资主题是"中国最坏情况已经过去".

恒生指数在2012年录得23%升幅后,今年1月首周站稳于23,000点水平,比去年底再升2.98%.而反映H股表现的恒生国企指数 于2012年上涨15%后,据路透综合七家投行的预测,2013年国企指数将上升11%,达12,750点;其中以瑞信最"牛",目标达14,000点.

法国巴黎投资亚太区股票投资主管邝乐天称,相比去年,今年港股面对的宏观不明朗因素有所退却,部分投资者遂"偷步"入市,使去年四季度恒生指数升势加剧.

"很多公司的估值尚有上调空间,估计可带来5%上升动力,而市值重估力量源自流动性增加."他并指出,如果企业盈利增幅超出15%,则股市可上升20%,而保守估计升幅为12-15%.

去年环球股市充斥很多宏观不明朗因素,其中直接冲击港股的是中国经济硬着陆风险急升,导致企业盈利增速减慢、应收账及存货升幅明显高于销售增长以及负债比率上升,拖累恒生指数在首季上升后于第二季基本打回原形,其后美国推出第三轮量化宽松(QE3)、中美领导人尘埃落定以及中国经济开始有回稳迹象,恒指才重拾升轨.

**料资金持续流入**

爱德蒙得洛希尔资产管理公司对于中港股市12个月表现持相当乐观的看法,其香港公司总经理兼首席投资官汤熠称,东南亚股市经历了一年多以来的牛市后,投资者更愿意将资金从东南亚股市换马至中港股市.

去年9月初资金流向港股趋势明显,令港元汇价频频触及强方兑换保证,香港金管局由10月20日至12月21日向银行体系释出138亿美元等值的港元,以遏港元强势.不过在当局干预港汇之前的两个月,环球资金已悄然循银行净外币资产途径走进香港市场,7-11月间由银行体系吸收的资金达190亿美元,显现出基金"转仓"苗头.

美国QE对全球流动性造成的威力,于2008年9月至2009年12月间资产价格暴升之中得到充分显现,当时香港金管局向银行体系释出约6,400亿港元资金,恒生指数由2008年10月的低位约10,676点至2009年11月的高位22,646点,涨幅超过一倍.

不过投资界人士认为,本轮热钱的威力不会像2008-09年强劲,因为当年环球经济陷入同步衰退,迫使各国央行联手推出超常规刺激方案,推动股市从底部V型反弹;今时今日环球经济周期不同,亦未如2008年发生雷曼倒闭的危机状态,所以亚洲地区包括中国不可能再出台大规模刺激方案.

同时,投资者的风险意识大大提高,因此热钱进出速度比以往要快,尤其是面对全球经济仍将处于一个相对低增长的格局,资金未必久留.

建银国际的苏国坚认为,投资者应注意下半年市况可能出现的变化.因为中国有可能于下半年出台新政策和改革的细节,届时才能看清政策对公司盈利有何短线影响.

投资策略方面,市场人士认为,虽说股市可能呈全线上升的态势,但仍然注意个别股份估值是否"抵买".

投行瑞信 私人银行部门建议投资者关注于超卖以及估值偏低的周期性股份,例如能源相关股份中国神华 、中海油 ;个别优质银行股如建行 、工行 ;个人消费类股份腾讯 、联想集团.