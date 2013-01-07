《即时观点3》台湾12月出口高于预期,但下月起成长力道恐减弱

路透台北1月7日 - 台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长9.0%,明显优于市场预估的成长4.95%;财政部表示,主要因矿产品、电子产品、光学器材等增加较多,资讯与通信产品亦转为正成长.

12月进口则较上年同期成长1.60%,低于市场预期的成长3.69%.12月贸易收支为顺差41.3亿美元,上月为顺差34亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 +9.0 +0.9

--中国(含香港) +10.0 +3.7

--美国 -1.3 -5.8

--欧洲 +11.0 -6.7

**市场评论**

--法国东方汇理(香港)资深策略师 FRANCES CHEUNG:

12月的出口表现优于许多国家,尤其对中国出口成长10%,也确认了该国经济已经触底反弹,对该区域的经济表现而言,具有正面效应.台湾去年整体出口表现偏弱,未来数月不见得单月都能出现正成长,预估今年出口成长率约5-6%.

--元富投顾分析师 许芷雁:

12月出口表现比预期的好,除矿产品因对东协出口表现较好外,电子产品在半导体高阶制程,以及光学器材在液晶面板拉货带动下,挹注了出口表现.预料第一季包括半导体与面板出货将不看淡.至于资通讯产品的出口也转正,主要来自对苹果 iPhone 5与mini零件的出货贡献.今年出口要见到双位数成长可能很勉强,因只剩下半导体成长较强,而对苹果出货则只有一季的效应,三星 的手机零件业务也吃不到,预估整年出口仅成长约5%.

--兆丰国际证券分析师 李志安:

出口总量成长高于预期,但进口不如预期,表示欧美耶诞节的旺季效应带动,消费成长不错,但下月开始的出口恐怕就是负面的.旺季结束后,接下来今年第一季和第二季成长力道可能逐渐减弱.特别是第二季淡季,美国财政问题的效应加入,将对美国经济成长往下拉,跟去年上半年比,成长力道恐怕还是偏弱.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收于平盘,报29.125.

--台股加权股价指数 收低0.65%至7,755.09点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾财政部网站,网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选TW-ECI-CMN

**相关背景**

--主计总处预测2012年经济成长率为1.13%,出口年成长率为衰退2.16%,进口年成长率为衰退2.79%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)