离岸人民币: 台湾11月OBU人民币存款月增11.3%,授信月增12.7%

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北1月7日 - 台湾央行周一公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,11月底达214.92亿人民币,月增11.3%.
此外,台湾央行也公布11月底的OBU人民币总资产、人民币授信及人民币跨境贸易结算总额,分别为533.64亿、96.75亿及75.6亿人民币;其月增率分别为13%、12.7%及43.4%.
针对各方关切的中国人民银行和中国银行 台北分行的清算协议何时签定,央行行务委员宋秋来表示,目前台湾央行尚未收到中国人行正式通知此事,但得到的资讯是"很快了".
他也表示,人行和中银台北双方签定协议后,中银台北仍要将清算方案呈报人行核定,再举办一连串的参加行说明会,签约等事宜,仍然需要一段准备时间,台湾的本地银行才能正式开办人民币业务.
去年7月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,至去年12月底止已有50家本地/外商银行开办业务.
至11月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额创下历史新高至1,643.27亿美元,较上月增加0.95%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
浏览台湾银行业OBU人民币存款变化图表,请点选(r.reuters.com/hys94t)
以下为央行公布的OBU人民币变化:(单位:人民币)
时 间 存款量(千元) 总资产(亿) 授信余额(亿) 跨境结算(亿)
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2012年
11月 21,491,551 533.64 96.75 75.60
10月 19,304,485 472.21 85.88 52.72
9月 17,975,086 439.27 77.83 51.58
8月 17,542,394 397.70 69.75 38.28
7月 16,096,450
6月 15,861,845
5月 15,000,686
4月 12,954,297
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 6,597,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682
注:授信余额包括放款、保证及进出口押汇
跨境结算包括货品贸易、服务贸易及其他类(完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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