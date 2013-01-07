台湾汇市: 台币收平,缺消息面市场由观望气氛主导

* 市场未能寻得交易指引 * 出口商29元之上仍有意愿抛汇 * 明日主交投料落于29.000-29.050 路透台北1月7日 - 台币兑美元 周一收于平盘.尽管上周五美国公布的非农就业 数据表现稍好于预期,但市场对风险资产追价显得谨慎,台股挫跌令外资汇出增多,但出口商抛 汇抑制台币弹幅,台币价格持于29元偏弱整理. 汇银人士指出,金融市场缺乏进一步拥抱风险资产的利多诱因,观望气氛主导盘势,且央行 此前于29元整数关卡严阵以待,也影响外资追价意愿.加上临近韩元 也同样持于当 前区间,今日全日主要成交价几乎都在极窄29.000-29.010之间,仅有零星交易突破29元,交易 员料本周台币升破29元且重新站稳的可能性不高,狭幅整理仍是主要基调. "国际盘没有方向,央行不用出手大家也都安份守己."一名本地银行交易员说. 市场人士指出,近期欧元 明显回档,美国财政悬崖问题未能真正解决,只是拖延,都 影响市场信心,台币本周恐怕重新陷入胶着,暂事休息,外商获利了结的美元买盘或仍持续,等 待下一波重启风险胃纳. 由于缺乏交易方向,今日主要外汇经纪公司--台北外汇成交量萎缩至5.3亿美元. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价变化并不显 着,与现汇市场同样弥漫保守氛围,韩国及新加坡均传出央行进场干预买汇,外资不愿冒险押注 更多风险货币. 台股加权指数 周一收挫0.65%,报7,755.09点;外资及陆资今日在台股卖超57.54亿 台币,连续第二个交易日卖超. 台湾周一公布的12月CPI年增率高于预期,但分析师认为今年全年破2%机率不高.[ID:nNLT T0A90M]此外,台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长9.0%,明显优于市场预估的 成长4.95%. 不过交易员认为两项数据对汇市影响轻微,台湾经济基本面并没 有根本变化. 美国12月非农就业岗位保持平稳增幅,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的 经济增长将平淡无光.周五出炉的其他数据则显示美国经济更加健康.该国12月服务业活动扩 张幅度为10个月以来最大. 周五的路透调查显示,华尔街顶级金融机构的分析师大多预计,美国联邦储备理事会(美联 储,FED)将在2013年结束旨在刺激经济的买债计划. 新加坡元 周一触及三个月低位,因投资者预计新加坡金融管理局(MAS)或干预打 压坡元汇率,从而削减多头持仓;而韩国当局出手推低韩元. 本周重要事件及数据包括周二美国IBD消费者信心指数;周三美国抵押贷款指数;周四英国 央行公布利率决定、欧洲央行管委会会议随后公布利率决议、美国一周初请失业金人数,及周 五美国国际贸易收支、韩国央行基准利率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.125 29.125 28.995-29.125 29.125 5.30 8.170 元太外汇经纪公司 29.006 29.010 28.997-29.019 29.019 2.22 3.205 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.275/-0.240 (完)