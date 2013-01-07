香港数据: 截至12月底止外汇储备资产增至3,173亿美元--金管局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透香港1月7日 - 香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至2012年12月底止外汇储备资产为3,173亿美元,较11月底时的3,052亿美元增加121亿美元.
外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的55%.(完)
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整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。