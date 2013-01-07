施瓦辛格称电影暴力与康州校园枪击案无关

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透洛杉矶1月6日 - 全球知名动作影星、前加利福尼亚州州长阿诺德·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）称，电影中的暴力是娱乐，不应该将其同康涅狄格州校园枪击案等悲剧事件联系起来。
施瓦辛格在一个新闻发布会上称：“必须要把（这两者）分开来看。”施瓦辛格出演过《终结者》、《铁血战士》和《真实的谎言》等电影，他主演的新片《背水一战》（The Last Stand）也将在1月18日上映。
“（这是）娱乐，那些（校园枪击案）则是让人难以想象的悲剧，是很严重的、真正的悲剧，”65岁的施瓦辛格对记者说。
他还称，去年12月14日发生在桑迪胡克小学的枪击案，关系到的不仅仅是枪支。
“对于我们如何应对心理疾病、涉及枪支的法律和父母教育等问题，必须要做出分析，”他说道。
他还称，需要改革的是枪支法律和心理健康辅导，而非好莱坞。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。