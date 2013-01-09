重发-中国债市动态: 现券延续资金推动行情,但收益率下行幅度略趋缓

(重发以修改乱码)
路透上海1月9日 - 中国银行间债市周三早盘延续资金推动行情.市场人士表示,中短期利率债和高等级信用债仍是交投重点,但收益率下行幅度略趋缓,随着配置成本逐渐抬升,收益率再往下的空间估计有限.
"成交挺活跃的,国债和信用债(收益率)都下了一点,但比之前要稳定点了."上海一商业银行交易员称.
上海一券商交易员也指出,稍早招标的五年期国债中标利率略低,且资金较宽松,推动现券行情得以延续.
财政部上午招标发行今年首支五年期国债,中标利率3.15%,略低于预期,受益于资金面尚宽,配置盘介入踊跃.
"不过机构配置压力还是有的,毕竟成本比较高了,一季度应该风险不太大,往后就很难说了,经济增长压力,还有通胀风险都在那里."上述交易员称.
中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,2013年货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.由于通胀可能在下半年抬头,因而需把握稳健的货币政策,应将广义货币供应量(M2)增速控制在14%以内.
银行间资金市场周三早盘质押式回购利率 整体重心继续下移,年初以来的资金宽裕局面仍在延续,机构资金需求偏弱,短期内回购利率跌势难
抑.
市场上,剩余期限约2.29固息国债120007 最新报价为3.0400%/3.0201%,上日尾盘为3.05%/3.03%.(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)