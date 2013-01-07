日本债市: 10年期公债持稳,日股遭遇获利了结带来支撑力道

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.095% 五年期公债 0.195% -0.5 0.200% 10年期公债 0.835% +0.0 0.835% 20年期公债 1.795% +1.0 1.785% 30年期公债 2.000% +0.5 1.995% 10年期公债期 <0#JGB:> 143.44 +0.12 143.32 货 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交 . (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM N] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBMK= > (编译 白云; 审校 张若琪)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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