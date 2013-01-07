台湾货币市场: 资金充裕但需求低迷,短率续稳于低位

* 资金充裕但需求低迷

* 短票利率走低

* 1月下半旬票量才有望明显升高

记者 高洁如

路透台北1月7日 - 台湾银行间短率周一稳于低位.即便今日有1,000亿台币的央行一年期存单交割,但市场资金仍旧泛滥,且需求很低迷;资金无处可去,拆款交易不算活络,短票利率向区间低位靠拢.

交易人士表示,1月底开始银行即将为春节前的现金做准备,届时周转金水位偏低,但积数不会缺,因此目前即使是有缺口的银行,也不会出手借钱,因为目前可是制造负数的好时机,只待月底回补积数.

"现在银行是遇缺(资金)不补啦!现在先做负数,下旬以后积数可以翻正,"一位大型银行资调度人士表示.

另外一家民营大型银行交易员也说,市场资金需求实在很差,今日拆出到期续借的比重小于五成.

"大部分的人钱都还我了,只好放在家里.今天实在是不好丢,"前述交易员表示.

本地时间14:31,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日也在0.388%.今日区间在0.388-0.43%,上日在0.295-0.43%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.44%,上日在0.388-0.45%.

**短票利率向低位靠**

短票市场方面,票券商指出,短票的票量实在不多,而且由于近期拆款利率水位降得很快,票券商自拆款市场拿钱相当容易,因此希望目前的拆款余额水位能够持续、不走跌,票券商不缺资金之下,也使得票量持续低迷.

交易员表示,企业的资金需求虽会随着过年而走高,不过预估他们要到农历尾牙前后之际(约1月21日当周)才会开始发票筹资,预计票量届时才会较明显攀升.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.75%,上日在0.75-0.76%.

台湾央行周一存单到期3,196.4亿台币,发行金额待稍晚公布.

本周存单到期总额1兆1,356.8亿台币,除周一之外,周二存单到期金额为61.6亿台币,周三1,419亿,周四343.8亿以及周五6,336亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后上周五超额准备为负141亿台币;至周日,累计超额准备为负422亿台币,加计前期1%的超额准备为1,057亿台币.

**公债RP利率稳中趋跌**

公债10天期附买回(RP)利率稳中趋跌.旬初资金回流明显,在趋于浮滥的环境下,找券难度略微增高,令部分新承作的公债与公司债RP,跌破了0.70%与0.80%的铁板区.

证券商交易员表示,自上周以来,即感觉资金变多,除银行外,投信也有新申购款流入,惟近期有公债陆续到期还本,使得可续做筹码变少,令找券的急迫度升高.

"我是有做到比较低的,钱明显多出来."一券商资金调度人士说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分低至0.79%.