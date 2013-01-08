台湾经济指标预测--1月8日至2月23日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 1月21日当周 1/21 1600 外销订单 12 -- +11.1%(年变动率) 1/22 0830 季调失业率 12 -- +4.27% 1/23 1600 工业生产 12 -- +5.85% 1/25 1600 M2货币总计数 12 -- +3.26% * 2月4日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,31.69亿美元 *2/5 0830 消费者物价指数(CPI) 1 -- +1.61% *2/7 1600 出口 1 -- +9.0% * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选 * "*"表新增
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选