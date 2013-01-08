台湾已公布经济指标--2013/1/8

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 +5.85% +4.84% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.27% 4.30% 1/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +1.61% +1.59% 2/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 12月底 4,031.69 4,009.56 2/5 -- *商品出口(y/y) 12月 +9.0% +0.9% 2/7 -- *商品进口(y/y) 12月 +1.6% +0.1% 2/7 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.26% +3.29% 1/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% -- -- 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选