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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2013/1/8

经济指标                   时间      最新数据     前次数据     下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             11月       +5.85%         +4.84%  r  1/23      --
 季调失业率                11月       4.27%           4.30%     1/22      --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y  12月       +1.61%         +1.59%     2/5       --
 )                                                                        
 外汇存底(亿美元)          12月底     4,031.69     4,009.56     2/5       --
 *商品出口(y/y)            12月       +9.0%           +0.9%     2/7       --
 *商品进口(y/y)            12月       +1.6%           +0.1%     2/7       --
 M2货币总计数(y/y)         11月       +3.26%         +3.29%     1/25      --
 外销订单(y/y)             11月       +11.1%          +2.6%     1/21      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季     +116.4         +107.7  r  2/23      --
 国际收支(亿美元)          第三季     +37.0           +31.1     2/23      --
 国内生产总值(GDP)         第三季     +1.98%         -0.12%  r  --        --
 重贴现率(%)               12月19日   1.875%         1.875%     --        --
 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增
    * 参看全球经济数据相关资料,可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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