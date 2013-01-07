《中国可转债发行日程表》--1月7日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司: 公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商 (亿元人民币) (年) (元/股) ================================================================================ *泰尔重工 3.2 5 第一年0.60%, 1/9 15.34 民生证券 逐年递增至第五年的2.0% ================================================================================(完) (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。