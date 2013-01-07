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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 15:06 BJT

《中国可转债发行日程表》--1月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

 公司名称      规模      期限        年利率      发行日期  初转股价格   主承销商
           (亿元人民币)  (年)                               (元/股)
================================================================================
*泰尔重工      3.2        5      第一年0.60%,      1/9       15.34     民生证券
                   逐年递增至第五年的2.0%
================================================================================(完)

 (发稿 边竞; 审校 丁淑琴)
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