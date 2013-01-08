台湾货币市场: 1月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月8日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: * 宽松因素: 央行存单到期61.6亿台币 * 紧缩因素:央行料发行存单 ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)1,220.45亿台币 : 01/09 1,419亿 01/10 343.8亿 01/11 6,336亿 01/12 603亿 01/13 4,386亿 01/14 149亿 01/15 71亿 01/16 3,939.6亿 01/17 230.5亿 01/18 3,816.65亿 01/19 317.5亿 01/20 2,829亿 01/21 472.5亿 01/22 94亿 01/23 2,681.7亿 01/24 211亿 01/25 3,175.85亿 01/26 185亿 01/27 2,771.5亿 01/28 109.95亿 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --公债还本付息867.4975亿台币: 01/12 99甲1期公债付息 7亿 01/13 100甲2期公债付息 13.8125亿 01/16 97甲1期公债还本 750亿 01/16 97甲1期公债付息 17.8125亿 01/18 89甲7期公债付息 31.25亿 01/20 101甲2期公债付息 13亿 01/21 98甲1期公债付息 7亿 01/22 88甲3期公债付息 14.1225亿 01/28 99甲2期公债付息 13.5亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --1/09: "102甲1期"公债发行,金额400亿台币,年期15年,4日标售. --1/15: "102甲2期"公债发行,金额400亿台币,年期为五年,10日标售. --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)