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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场: 1月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月8日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:     
    * 宽松因素: 央行存单到期61.6亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单

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(本提存期)
    宽松因素:  
 --央行存单到期4兆(万亿)1,220.45亿台币 :     
    
         01/09                      1,419亿
         01/10                      343.8亿
         01/11                      6,336亿
         01/12                        603亿
         01/13                      4,386亿
         01/14                        149亿
         01/15                         71亿
         01/16                    3,939.6亿
         01/17                      230.5亿
         01/18                   3,816.65亿
         01/19                      317.5亿
         01/20                      2,829亿
         01/21                      472.5亿
         01/22                         94亿
         01/23                    2,681.7亿
         01/24                        211亿
         01/25                   3,175.85亿
         01/26                        185亿
         01/27                    2,771.5亿
         01/28                     109.95亿
         01/29                         53亿
         01/30                        117亿
         01/31                         34亿
         02/01                    6,873.9亿
 
 --公债还本付息867.4975亿台币:     
 01/12      99甲1期公债付息              7亿
 01/13      100甲2期公债付息       13.8125亿
 01/16      97甲1期公债还本            750亿
 01/16      97甲1期公债付息        17.8125亿
 01/18      89甲7期公债付息          31.25亿
 01/20      101甲2期公债付息            13亿
 01/21      98甲1期公债付息              7亿
 01/22      88甲3期公债付息        14.1225亿
 01/28      99甲2期公债付息           13.5亿
    
 --月底军公教薪饷拨款.   
 
    紧缩因素:   
 --1/09: "102甲1期"公债发行,金额400亿台币,年期15年,4日标售.
 --1/15: "102甲2期"公债发行,金额400亿台币,年期为五年,10日标售.
 --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. 
 --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售.
 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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