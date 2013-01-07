台湾央行: 共发行3,129.4亿台币存单,存单余额减67亿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透台北1月7日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,129.4亿台币存单,含1,000亿364天期存单,若相较存单到期金额3,196.4亿,存单发行余额减67亿. 央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 2,002.4 91天期 0.93 101.0 182天期 1.05 26.0
央行上日共发行3,601.1亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,640.25亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负141亿台币;累计至周日的超额准备为负422亿台币,加计前期1%的超额准备为1,057亿台币.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。