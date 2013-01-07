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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 16:41 BJT

台湾央行: 共发行3,129.4亿台币存单,存单余额减67亿

路透台北1月7日 - 台湾央行周一公布,今日共发行3,129.4亿台币存单,含1,000亿364天期存单,若相较存单到期金额3,196.4亿,存单发行余额减67亿. 央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 2,002.4 91天期 0.93 101.0 182天期 1.05 26.0

央行上日共发行3,601.1亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,640.25亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为负141亿台币;累计至周日的超额准备为负422亿台币,加计前期1%的超额准备为1,057亿台币.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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