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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 15:16 BJT

东京汇市: 美元兑日圆下跌,自两年半高位回落

(完)
      
                                            纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3046     1.3067      -0.16      -1.12     1.3194
 美元/日圆                         87.83      88.12      -0.33      +1.26      86.74
 欧元/日圆                        114.54     115.23      -0.60      +0.07     114.46
 美元/瑞郎                        0.9262     0.9242      +0.22      +1.17     0.9155
 英镑/美元                        1.6042     1.6071      -0.18      -1.29     1.6251
 美元/加元                        0.9875     0.9870      +0.05      -0.46     0.9921
 澳元/美元                        1.0479     1.0478      +0.01      +0.83     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8292     0.8313      -0.25      +0.11     0.8283
 澳元/日圆                        92.020     92.390      -0.40      +2.10     90.130
 新西兰元/日圆                    72.800     73.340      -0.74     -48.30    140.820
 英镑/日圆                        140.86     141.63      -0.54      +0.03     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2631     1.2593      +0.30      +0.73     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
          
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 (编译 戴素萍/侯向明/蔡美珍/张若琪; 审校 艾茂林/侯向明)
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