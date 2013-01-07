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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 15:16 BJT

台湾债市: 殖利率未因美债价格走高止弹,12月CPI高于预期

路透台北1月7日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周一持续收高,未因美债价格跌多反弹而扭转
偏空格局.交易商表示,主要受上周五15年公债102/1得标利率偏高,以及今早公布12月CPI年增率高
于预期等影响.
    
    继102/1标售后,20年新券102/3也于今日展开发行前交易,中长券筹码的密集供应,也令20年券
101/7殖利率弹幅较大.交易商指出,台债中线偏空的趋势尚未改变,整条殖利率曲线中,仅有五年以
下的短券受惠台币升值的资金行情较有支撑,中长端殖利率仍料缓步弹升.10年券101/9殖利率明日
区间看在1.16-1.18%.
    
    "气氛还是偏空,殖利率慢慢向上垫."一证券交易员说.
    
    台湾主计总处周一公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.61%,高于路透调查的成
长1.41%,主要因蔬菜价格上涨,且油价仍处于高档. 
    
    台湾央行上周五标售15年公债102/1,得标利率为1.488%,略高于市场预期,但创该年期券标售
纪录新低. 
    
    指标美国公债周一在亚洲市场略走升,收益率(殖利率)缓缓脱离上交易日触及的八个月高点,
因部分投资人回补空仓.10年券收益率 在周一亚洲盘报1.883%,低于周五纽约尾盘的1.
899%. 
    
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +0.85      0.9130   0.9032-0.9130        11.5
      10      101/9                     +0.23      1.1705   1.1638-1.1718       123.0
      15      102/1                     +0.30      1.4880   1.4850-1.4880         4.0
    交易商认为,虽然台债受国际债市表现不佳,以及新债密集发行前交易等影响而中线偏空,但毕
竟市场资金仍相当浮滥,殖利率顶多呈现缓步走升格局,109/1殖利率预料在1.20%年线附近即可获
得支撑.
    
    除了留意国际债市,交易员也提及,近期走势偏强的股市,今日虽涨多回档,但后市仍不看淡,大
盘加权股价指数       有机会挑战去年高点8,170,若短线台股重拾涨势,对台债仍存在一定程度
压力.    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                       1.5900
         10       101/9                       1.1705
          5       101/6                       0.9000
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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