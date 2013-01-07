台湾债市: 殖利率未因美债价格走高止弹,12月CPI高于预期

路透台北1月7日 - 台湾10年期公债101/9殖利率周一持续收高,未因美债价格跌多反弹而扭转 偏空格局.交易商表示,主要受上周五15年公债102/1得标利率偏高,以及今早公布12月CPI年增率高 于预期等影响. 继102/1标售后,20年新券102/3也于今日展开发行前交易,中长券筹码的密集供应,也令20年券 101/7殖利率弹幅较大.交易商指出,台债中线偏空的趋势尚未改变,整条殖利率曲线中,仅有五年以 下的短券受惠台币升值的资金行情较有支撑,中长端殖利率仍料缓步弹升.10年券101/9殖利率明日 区间看在1.16-1.18%. "气氛还是偏空,殖利率慢慢向上垫."一证券交易员说. 台湾主计总处周一公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.61%,高于路透调查的成 长1.41%,主要因蔬菜价格上涨,且油价仍处于高档. 台湾央行上周五标售15年公债102/1,得标利率为1.488%,略高于市场预期,但创该年期券标售 纪录新低. 指标美国公债周一在亚洲市场略走升,收益率(殖利率)缓缓脱离上交易日触及的八个月高点, 因部分投资人回补空仓.10年券收益率 在周一亚洲盘报1.883%,低于周五纽约尾盘的1. 899%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.85 0.9130 0.9032-0.9130 11.5 10 101/9 +0.23 1.1705 1.1638-1.1718 123.0 15 102/1 +0.30 1.4880 1.4850-1.4880 4.0 交易商认为,虽然台债受国际债市表现不佳,以及新债密集发行前交易等影响而中线偏空,但毕 竟市场资金仍相当浮滥,殖利率顶多呈现缓步走升格局,109/1殖利率预料在1.20%年线附近即可获 得支撑. 除了留意国际债市,交易员也提及,近期走势偏强的股市,今日虽涨多回档,但后市仍不看淡,大 盘加权股价指数 有机会挑战去年高点8,170,若短线台股重拾涨势,对台债仍存在一定程度 压力. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 1.5900 10 101/9 1.1705 5 101/6 0.9000 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)