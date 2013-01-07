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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 15:25 BJT

更新版 1-日本股市: 日经指数收低中止五连涨,出口股遭遇卖压

日经指数自11月中期以来升约22%,已使该指数进入更深的超买区域.
    
    其14日相对强弱指标(RSI)为78.09,远高于象征超买的分界线70.
    
    "对于短期内市场的急剧上扬走势,存有强烈的谨慎情绪,"立花证券分析师Kenichi Hirano称. 
    
    但交易商认为,尽管或将出现更多微幅调整,但投资者的风险意愿仍然强劲.
    
    出口股因遭获利了结而走跌,丰田汽车 跌1.8%,本田汽车 下滑1.2%,佳能 挫低2.6
%.
    
    东证股价指数 跌0.8%,至881.06点,交投活跃,有35.3亿股股票易手,接近12月最后一周的日均交易
量水平.(完)
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