更新版 1-日本股市: 日经指数收低中止五连涨,出口股遭遇卖压

日经指数自11月中期以来升约22%,已使该指数进入更深的超买区域. 其14日相对强弱指标(RSI)为78.09,远高于象征超买的分界线70. "对于短期内市场的急剧上扬走势,存有强烈的谨慎情绪,"立花证券分析师Kenichi Hirano称. 但交易商认为,尽管或将出现更多微幅调整,但投资者的风险意愿仍然强劲. 出口股因遭获利了结而走跌,丰田汽车 跌1.8%,本田汽车 下滑1.2%,佳能 挫低2.6 %. 东证股价指数 跌0.8%,至881.06点,交投活跃,有35.3亿股股票易手,接近12月最后一周的日均交易 量水平.(完)