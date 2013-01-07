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债券 | 2013年 1月 7日 星期一 15:23 BJT

欧元债市: 德国公债小幅上扬,由一个月低点反弹

0704GMT,德债期货 走高18个跳动点,报142.93,上周跌近3大点至一个月低位142.75.

"不排除进一步下跌...但鉴于近几个交易日跌幅沉重,因此可能出现短暂反向走势."Helaba Landesbank Hessen-Thueringen策略师在报告中指出.

"我们预期会在143.00左右狭幅波动."(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪; 审校 侯向明/田建华)
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