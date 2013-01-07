欧元债市: 德国公债小幅上扬,由一个月低点反弹

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
0704GMT,德债期货 走高18个跳动点,报142.93,上周跌近3大点至一个月低位142.75.
"不排除进一步下跌...但鉴于近几个交易日跌幅沉重,因此可能出现短暂反向走势."Helaba Landesbank Hessen-Thueringen策略师在报告中指出.
"我们预期会在143.00左右狭幅波动."(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪; 审校 侯向明/田建华)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
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