《中国数据观测》12月进、出口同比增幅料温和回升,贸易顺差持稳

* 公布内容: 中国2012年12月进出口贸易数据 * 公布时间: 1月10日(周四 --调查结果: 指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 出口(%) 4.0 2.0至7.5 2.9 13.4 25 进口(%) 3.0 0.5至8.0 0 11.8 25 贸易顺差(亿美元) 197 108至240 196.3 165.2 23 --数据要点: 路透调查综合25位机构分析师的预测中值显示,中国2012年12月进、出口同比增幅均有 望较前月温和回升,贸易顺差则环比基本持平.出口方面或受西方节日等季节性因素带动而好 转,进口则得益于国内制造业持续回暖和商品价格上涨等. 接受路透调查的25家机构预测中值显示,12月出口同比增速为4%,高于上月的2.9%;进口 增速则为3%,亦高于上月的0%;贸易顺差预计为197亿美元,上月为196.3亿美元. 分析师同时指出,虽然季节性因素有利于12月进出口从前月意外低迷的数值中回暖,但同 时也面临着不利因素,包括欧洲需求仍然疲软令出口增长有限,及国内稳增长政策对需求促进 存在时滞等,令当月外贸增幅有限. "出口增长有可能企稳,进口则有望反弹.去年四季度,美国制造业活动和消费者情绪受' 财政悬崖'及飓风灾害拖累,中国12月出口仍会承压,但中国进口则受内需回暖而有所反弹." 瑞银在最新研究报告中称. 中国商务部部长陈德铭此前称,预计2012年全年中国外贸增长6%左右.这一外贸增速将低 于国内生产总值(GDP)增幅,也未及年初所定的10%增长目标. 多位分析师并指出,受低基数和稳增长等因素支撑,及国外量化宽松导致大宗商品价格上 涨,后期中国进口增长料延续反弹之势;出口则料逐步企稳并长期保持低增长态势,因主要市 场经济缓慢复苏,但同时面临复苏情况不一及国际贸易保护主义多发等负面影响. 人民日报海外版上周五引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势, 考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高. 人民币兑美元即期 2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计, 今年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.[CNY /CN] 机构 出口(同比%) 进口(同比%) 贸易顺差(十亿美元) 澳新银行 3.1 4.9 14.20 中银国际 7.5 3.5 24.00 交通银行 5.6 4.0 19.80 巴克莱 5.0 2.5 ~ 美银美林 4.5 3.0 19.70 东方汇理 4.4 5.4 15.70 国开证券 2.0 2.2 16.50 建设银行 3.0 1.0 20.00 中金公司 4.0 3.0 18.70 中信证券 5.3 1.8 22.85 高盛 7.0 4.5 21.60 广发银行 3.0 1.5 ~ 海通证券 3.9 3.0 16.76 高频经济 5.6 1.5 24.00 华宝信托 2.5 0.5 20.00 兴业银行 3.0 2.0 17.00 摩根大通 5.5 2.7 21.70 招商证券 4.9 1.6 22.49 瑞穗证券 2.0 1.0 18.40 华侨银行 3.0 5.0 13.80 北京领先国际金融资讯 2.5 0.5 20.10 申银万国 4.0 4.8 15.88 渣打银行 6.0 4.0 20.70 瑞银 4.0 8.0 10.80 浙商证券 5.0 4.0 19.00 (完) (发稿 李然; 审校 张喜良)