《交易视点》中国今年信用债供给增速放缓,高收益供需不如高等级--中金

路透北京1月7日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为,2013年非金融类信用债净增量继续维持50%以上增速的可能性不大,但也可能出现小幅增长,预计净增量大约在2.2-2.35万亿元人民币,包括次级债在内的总净增量大约在2.3-2.5万亿元。

结构上,2013年高等级的供给压力要小于低等级,但高收益债需求面临较大不确定性。

**2013年信用债供给维持高位但增速放缓,高收益供需不如高等级**

2012年全年信用债净增量达到2.3万亿元，明显超过往年1.2-1.6万亿元的水平，比上年增长46%，其中非金融类信用债净增量2.15万亿元，年增速达到63%。

历史上推动信用债供给量变化的主要是两方面的因素：一是和政策相关的,如审批导向、产品创新；二是和企业自身相关的,如流动性压力或相对于贷款的成本优势决定了企业的债券融资意愿。

从过去几年信用债供给的节奏和结构来看,政策因素对于信用债供给量变化的影响要明显大于经济周期因素引发的企业自身融资意愿变化的影响。

我们认为2013年非金融类信用债净增量继续维持50%以上增速的可能性不大,但也不会低于12年,最有可能的是出现小幅增长,预计净增量大约在2.2-2.35万亿元,包括次级债在内的总净增量大约在2.3-2.5万亿元。

从宏观上看，企业融资结构中债券的占比仍较低，长期看扩容空间仍较大。从微观上看，40%约束有限、债券融资成本低于贷款以及企业流动性尚未好转这些因素仍支持企业保持较强的发债意愿。

此外，我们目前能够观察到的中票、定向工具以及公司债的待发行余额仍维持在高位。但信用债净增量在2013年继续大幅提高的可能性也不大。

第一，创新产品的边际效应通常是递减的,今年对净增量提升贡献最大的超短融、定向工具的净增量不太可能再出现大幅提升。第二，政府对地方融资平台的融资态度可能会有所收紧,城投债净增量继续扩大面临不确定性。

未来信用债净增量的提高更多不是借助于企业新增的融资需求,而是存量贷款资产的盘活,如果资产证券化在2013年大力发展,那么信用债供给量较我们的预测值会有上行的风险。

结构上,我们认为2013年高等级的供给压力要小于低等级,尤其是最优质的发行人信用债净增量继续提升的空间已不大,在整体供给结构中的占比会维持下降趋势。

高收益债方面,城投债的供给影响举足轻重,另外新增发行人也主要集中于中低等级,这部分扩容潜力也较大。

从需求来看,银行资金随着外汇占款的恢复会有所改善,且资本压力暂时不大,对高等级较为有利,而经济企稳、风险偏好上升推动股市上涨对债券基金和固定收益理财专户的资金会产生分流,银行理财资金的扩张也可能因为监管加强而受到限制,高收益债的需求面临较大的不确定性.

从估值来看，目前高等级债收益率和年初接近，信用利差处于历史中位数水平，而高收益债收益率却下降了100-150bp以上，无论从自身信用利差还是评级间利差来看，保护空间都比年初明显弱化。

考虑到高收益债供需关系恶化的可能性要高于高等级，信用利差因此扩大的可能性也会更大。

**市场回顾及展望:一季度短融中票陡峭化下行,交易所高收益债波动风险加大**

我们认为明年短融中票收益率上行风险不大，配置价值良好，一季度存在阶段性回落的可能。

短融收益率的下行最为确定，年末资金面好于市场预期暗示外汇占款回升的趋势正在形成，而近期短融收益率与回购利率走势的背离主要是年末流动性管理和资本金约束造成的，年末因素消除后有望受益于相对宽松的资金面而重新回落，预计降幅达到30-40bp。

短融收益率下行也会对中票收益率产生下拉作用，但考虑到曲线将呈现陡峭化，降幅相对较小，预计不超过20bp。

我们对高收益债仍持谨慎的态度，从大类资产配置来看至少不是明年机会最大的品种，虽然出现系统性风险也不是大概率事件，但价格的波动风险在加大。

一是基本面的风险仍不能排除，虽然宏观经济在复苏，但企业内部盈利和现金流的改善并不足以扭转过去持续加杠杆带来的财务压力。

我们维持13年个体信用事件出现概率提升的判断，建议投资者加强对个券的筛选，选取中金评分相对较高、行业基本面趋势向好的品种。

二是交易所高收益债更容易受经济好转、股市上涨资金分流影响，若股票出现趋势性机会，这种趋势将会更加明显，融资成本的抬升会加大交易所杠杆养券压力。

11 年以来交易所与银行间的回购利差中枢总体呈现抬升趋势，从交易所回购融资余额占交易所标准券的比例先升后降来看，回购融资需求持续增长，可能已经接近资金供给的上限。

此外，利差中枢趋势性抬升的基础上，股市的表现对两个市场利差的波动影响也较大，在股市趋势性上涨的情况下，利差通常会拉大。

**评级调整：垦利主体评级上调至AA-**

本周垦利石化的主体评级上调1 小档，而鲁黄金为之前主体评级上调后的滞后债项评级调整，中金评分均维持不变。(完)