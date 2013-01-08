《交易视点》中国转债将震荡上行,估值继续维持低位--中信证券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月8日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，基于对1月份股市较乐观的看法，建议投资者继续以中高仓位持有转债。
不过预计1月份转债估值继续位于历史低位，这源于股市只是反弹而非反转，投资者难以预期转债将大幅上涨；转债必触发赎回条款投资逻辑已经被否定；转债扩容压力仍然较大。
**A股市场在1月份或将震荡上涨**
1月份经济仍将处于弱复苏的环境中，积极政策预期难以证伪，资金面不会形成显着的负面影响，市场情绪相对乐观。
预计A股市场在1月份将呈现震荡上涨的行情，前期涨幅较高的金融和蓝筹周期股票虽然短期存在技术性回调风险，但受益于经济回升和估值较低的优势，中期仍有一定的上涨空间。
高估值的中小市值股票受创业板解禁压力影响，将存在一定下跌风险。
**转债估值继续位于低位**
预计1月份转债估值继续位于历史低位：
第一，股市只是反弹而非反转，投资者难以预期转债将大幅上涨；
第二，转债必触发赎回条款投资逻辑已经被否定；
第三，转债扩容压力仍然较大，估值将由股票基金、保险、券商等要求较低估值的机构来决定。
**转债投资策略**
基于对1月份股市较乐观的看法，我们建议投资者继续以中高仓位持有转债。
在个券选择上，银行股业绩可能超预期，建议持有弹性较好的工行转债，此外建议持有兼具进攻性和一定安全性的石化转债、南山转债，以及趋势向好的国投、川投转债。
对于同仁转债，当前价位不建议追涨买入。
银行转债：1月4日浦发银行发布业绩快报，2012年归属于母公司的净利润342亿元，EPS为1.83元人民币，高于WIND资讯统计的1.75亿元的市场一致预期。
浦发银行业绩快报的发布，预计将引起投资者对于银行股全年业绩的乐观预期，可能带动银行股进一步上涨。
工行、中行转债将受益于银行股的进一步反弹，建议继续持有弹性较好的工行转债，追求安全性的投资者继续持有中行转债，追求收益的投资者可以将中行转债替换为进攻性更强的石化、南山转债。
石化转债：石油石化板块盈利已到底部区域，估值仍然位于低位，中国石化有望受益于炼油盈利的回升和估值的修复继续反弹。石化转债属于兼具进攻性和一定安全性的品种，建议继续持有。
需要注意的是，当前中国石化A股价格已接近石化转债的转股价，发行条件基本具备。投资者应关注石化二期转债，一旦获得批文，建议减持石化一期转债。
海直转债：海直转债将于1月7日上市，预计上市首日价格区间为111.6-113.7元。海直转债流动性较低，缺乏交易价值，长期价值也并不明显，不建议重点配置。(完) 欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 钟华; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选