《交易视点》中国转债将震荡上行,估值继续维持低位--中信证券

路透北京1月8日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，基于对1月份股市较乐观的看法，建议投资者继续以中高仓位持有转债。

不过预计1月份转债估值继续位于历史低位，这源于股市只是反弹而非反转，投资者难以预期转债将大幅上涨；转债必触发赎回条款投资逻辑已经被否定；转债扩容压力仍然较大。

**A股市场在1月份或将震荡上涨**

1月份经济仍将处于弱复苏的环境中，积极政策预期难以证伪，资金面不会形成显着的负面影响，市场情绪相对乐观。

预计A股市场在1月份将呈现震荡上涨的行情，前期涨幅较高的金融和蓝筹周期股票虽然短期存在技术性回调风险，但受益于经济回升和估值较低的优势，中期仍有一定的上涨空间。

高估值的中小市值股票受创业板解禁压力影响，将存在一定下跌风险。

**转债估值继续位于低位**

预计1月份转债估值继续位于历史低位：

第一，股市只是反弹而非反转，投资者难以预期转债将大幅上涨；

第二，转债必触发赎回条款投资逻辑已经被否定；

第三，转债扩容压力仍然较大，估值将由股票基金、保险、券商等要求较低估值的机构来决定。

**转债投资策略**

基于对1月份股市较乐观的看法，我们建议投资者继续以中高仓位持有转债。

在个券选择上，银行股业绩可能超预期，建议持有弹性较好的工行转债，此外建议持有兼具进攻性和一定安全性的石化转债、南山转债，以及趋势向好的国投、川投转债。

对于同仁转债，当前价位不建议追涨买入。

银行转债：1月4日浦发银行发布业绩快报，2012年归属于母公司的净利润342亿元，EPS为1.83元人民币，高于WIND资讯统计的1.75亿元的市场一致预期。

浦发银行业绩快报的发布，预计将引起投资者对于银行股全年业绩的乐观预期，可能带动银行股进一步上涨。

工行、中行转债将受益于银行股的进一步反弹，建议继续持有弹性较好的工行转债，追求安全性的投资者继续持有中行转债，追求收益的投资者可以将中行转债替换为进攻性更强的石化、南山转债。

石化转债：石油石化板块盈利已到底部区域，估值仍然位于低位，中国石化有望受益于炼油盈利的回升和估值的修复继续反弹。石化转债属于兼具进攻性和一定安全性的品种，建议继续持有。

需要注意的是，当前中国石化A股价格已接近石化转债的转股价，发行条件基本具备。投资者应关注石化二期转债，一旦获得批文，建议减持石化一期转债。