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市场报道 | 2013年 1月 7日 星期一 16:12 BJT

金属期市: LME期铜小跌,中美经济回升支撑了价格

0707GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄

今涨跌%

LME期铜 8072.00 -13.00 -0.16 1.80

上海期铜 58220 -140 -0.24 0.94

COMEX期铜 367.55 -1.80 -0.49 0.63

LME期铝 2058.75 -1.25 -0.06 -0.59

上海期铝 15265 -50 -0.33 -0.52

LME期锌 2044.00 4.00 +0.20 -0.94

上海期锌 15380 -165 -1.06 -1.06

LME期镍 17423.00 73.00 +0.42 1.56

LME期铅 2341.00 6.00 +0.26 0.04

上海期铅 15170.00 -80.00 -0.52 -0.52

LME期锡 23860.00 60.00 +0.25 1.97

LME/上海套利价差^ 752

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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