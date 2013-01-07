金属期市: LME期铜小跌,中美经济回升支撑了价格

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
0707GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄
今涨跌%
LME期铜 8072.00 -13.00 -0.16 1.80
上海期铜 58220 -140 -0.24 0.94
COMEX期铜 367.55 -1.80 -0.49 0.63
LME期铝 2058.75 -1.25 -0.06 -0.59
上海期铝 15265 -50 -0.33 -0.52
LME期锌 2044.00 4.00 +0.20 -0.94
上海期锌 15380 -165 -1.06 -1.06
LME期镍 17423.00 73.00 +0.42 1.56
LME期铅 2341.00 6.00 +0.26 0.04
上海期铅 15170.00 -80.00 -0.52 -0.52
LME期锡 23860.00 60.00 +0.25 1.97
LME/上海套利价差^ 752
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX 报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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