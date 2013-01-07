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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 16:18 BJT

表格: 台湾12月出口同比增9%,明显优于预期

路透台北1月7日 - 台湾财政部周一公布,12月出口金额较上年同期成长9.0%,明显优于市场预估的成长4.95%;财政部表示,主要因矿产品、电子产品、光学器材等增加较多,资讯与通信产品亦转为正成长.

12月进口则较上年同期成长1.60%,低于市场预期的成长3.69%.12月贸易收支为顺差41.3亿美元,上月为顺差34亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 +9.0 +0.9

--中国(含香港) +10.0 +3.7

--美国 -1.3 -5.8

--欧洲 +11.0 -6.7

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2 2011年 12月 +0.6 -2.7 +23.2 11月 +1.3 -10.4 +32.0 10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8(完)

注: r为修正值.

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