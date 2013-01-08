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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 09:16 BJT

《香港报摘》--经济日报1月8日

*头版头条:
    --中港股市畅旺,"B转H"概念大爆发.本报查询十大市值最高的B股，发现至少三家拥有转板的计划或做
 法,市传目前包括地产商万科           ,汽车股江铃           及医药股丽珠           均有意把其B
 股，转板至H股交易的研究计划.
 
   *其他:
    --光控         首席执行官陈爽开腔谈及集团重组,证实汇金未来很有可能透过光大集团持有光大银
 行;光银H股上市暂无时间表.
    --失业通胀,存在上行风险.财政司司长曾俊华称必要时会再压楼价.
    --中国银行业协会与罗兵咸永道联合发布的《中国银行家调查报告2012年》反映，内地银行家普遍预
 期未来3年内银收入和边际利润将会下降，70%受访银行家相信增长率将降至20%以下.(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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