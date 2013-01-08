(重发)-《香港报摘》--信报1月8日

(重发以补上文章漏字) *头版头条: --大行点石成金,逾800股份上升.有分析员指出,恒指 已经连续多日尾盘抽上 ,配合成交,大盘很大机会整固再上. *其他: --自去年10月底资金持续流入,令银行体系总结余突破2,558亿港元,金管局将增发 总值210亿港元外汇基金票据吸资,为2010年5月,即逾两年半以来首次增发票据. --B转H被市场热炒，市场传出再有内地B股转H股，内地医药股丽珠集团A<000513.S Z>、B股 停牌，昨天在内地发公告，表示正筹划重大事项.市场揣测涉及B 股转H股事宜. --据前海管理局官员表示,当局将拟出首批参与跨境人民币贷款的银行数目在3至5 间,名单最快本月中旬揭晓. --港股近期升势已显着带旺新股市场,今年首两只新股招股反应非常理想,截至昨天 止，迅捷环球及金轮天地的孖展认购金额已分别超购逾216倍及26倍，为2013年的新股 市场打响头炮.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.