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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:49 BJT

(重发)-《香港报摘》--信报1月8日

(重发以补上文章漏字)

   *头版头条:
    --大行点石成金,逾800股份上升.有分析员指出,恒指      已经连续多日尾盘抽上
 ,配合成交,大盘很大机会整固再上.
 
   *其他:
    --自去年10月底资金持续流入,令银行体系总结余突破2,558亿港元,金管局将增发
 总值210亿港元外汇基金票据吸资,为2010年5月,即逾两年半以来首次增发票据.
    --B转H被市场热炒，市场传出再有内地B股转H股，内地医药股丽珠集团A<000513.S
 Z>、B股           停牌，昨天在内地发公告，表示正筹划重大事项.市场揣测涉及B
 股转H股事宜.
    --据前海管理局官员表示,当局将拟出首批参与跨境人民币贷款的银行数目在3至5
 间,名单最快本月中旬揭晓.
    --港股近期升势已显着带旺新股市场,今年首两只新股招股反应非常理想,截至昨天
 止，迅捷环球及金轮天地的孖展认购金额已分别超购逾216倍及26倍，为2013年的新股
 市场打响头炮.(完)
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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