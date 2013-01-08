《香港报摘》--其他报纸重要消息1月8日

* 明报: --前中国中央行顾问、中国社科院学部委员余永定表示,香港不应只是关注人民币国际化,反 而应多考虑实业化.他预期中国今年总体向好,惟经济增长仍主要依靠投资和出口带动,且要留意 影子银行问题,避免发生中国式次贷. * 星岛日报: --行政长官梁振英将于下周三(16日)宣读上任后的首份"施政报告".消息透露,为加快住宅供 应,除了继续物色适合的政府、机构及社区用地(GIC)转作住宅用途,并会逐步调高各个地区的地 积比率,更考虑将斜度较高的绿化地带,及绿化度较低的人造斜坡,用作发展住宅. --财政司司长曾俊华表示,政府高度关注在低息环境和资金流动性泛滥下的楼市泡沫风险,若 有需要,会毫不犹豫再推出适当措施.他提醒市民置业前要特别留心利率的走势,特别是当美国的 利率回到上升周期时,将对本港楼市产生莫大影响,更预期美国可能提前于2015年前加息. --雅居乐地产 主席陈卓林涉嫌非礼集团女秘书,于去年8月30日被捕,警方经过半年 调查后,周一(7日)傍晚正式落案,起诉陈卓林两项非礼罪名,今午将在东区裁判法院提讯. * 苹果日报: --政府为强积金基金收费设定上限已提上立法会议程,财经事务及库务局常任秘书长区璟智 表示,正与积金局研究推低收费的措施,包括设立基金收费上限,谘询市场后希望在今届立法会期 内完成立法程序. * 东方日报: --融创中国 宣布,其间接全资附属融创置地与北京万通订立两项转让协议.该协议 指,融创置地将增持北京万通旗下天津泰达城市开发(泰达城开)的股权至47%,共涉资近7亿元人民 币. --内地最大婴儿车生产商好孩子 副总裁兼首席财务官刘同友表示,下半年人民币兑 美元的远期外汇合约整体有所改善,并强调由于远期外汇合约对经营有利,集团将继续进行此风险 管理策略. * 文汇报: --恒大地产 表示,去年12月份销售额为76.9亿元人民币,按年大幅增长500.8%.集团 全年累计销售额923.2亿元人民币,完成全年800亿元人民币销售计划. * 大公报: --深圳地区各家银行业今天收到"前海跨境人民币贷款管理暂行办法实施细则".该"细则"对 跨境贷款的使用进行了严格控制,明确要求不得用于投资有价证券和金融衍生品,不得用于委托贷 款,不得购买理财产品,不得用于购买非自用房产等. --龙湖地产 宣布,2012年全年实现合同销售金额401.3亿元人民币,同比增长4.9%;1 2月单月实现合同销售金额42.7亿元人民币,环比增长8.9%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.