中国经济:2011年GDP最终核实数仍为同比增长9.3%--统计局

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透北京1月7日--- - 中国国家统计局周一发布2011年国内生产总值 (GDP)最终核实数,按不变价格计算,比上年增长9.3%,与初步核实数相同. 公告称,按照国内生产总值(GDP)核算程序,国家统计局根据2011年有 关统计年报和部门会计、财政决算资料,在初步核实的基础上,对2011年GD P数据进行最终核实,2011年GDP现价总量为473,104亿元人民币,比初步核 实数增加222亿元. 其中,第一产业现价总量为47,486亿元,按不变价增速4.3%;第二产业2 20,413亿元,增10.3%;第三产业205,205亿元,增9.4%. 按照GDP核算时效性的要求,中国年度GDP要进行三次核算,第一次为"G DP初步核算",第二次为"GDP初步核实",第三次为"GDP最终核实",每一次核 算结果都会有所变化.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。