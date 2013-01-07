中国经济:2011年GDP最终核实数仍为同比增长9.3%--统计局

路透北京1月7日--- - 中国国家统计局周一发布2011年国内生产总值 (GDP)最终核实数,按不变价格计算,比上年增长9.3%,与初步核实数相同. 公告称,按照国内生产总值(GDP)核算程序,国家统计局根据2011年有 关统计年报和部门会计、财政决算资料,在初步核实的基础上,对2011年GD P数据进行最终核实,2011年GDP现价总量为473,104亿元人民币,比初步核 实数增加222亿元. 其中,第一产业现价总量为47,486亿元,按不变价增速4.3%;第二产业2 20,413亿元,增10.3%;第三产业205,205亿元,增9.4%. 按照GDP核算时效性的要求,中国年度GDP要进行三次核算,第一次为"G DP初步核算",第二次为"GDP初步核实",第三次为"GDP最终核实",每一次核 算结果都会有所变化.(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)