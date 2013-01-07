中国证券: 今年A股IPO市场或再度活跃,融资增两至四成--普华永道

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透上海1月7日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)周一发布报告预期,尽管2012年中国A股IPO(首次公开发行)市场有些低迷,但今年IPO市场或会再度活跃,融资额将同比增两成至四成.
2012年沪深市场IPO仅有155宗,融资金额为1,083亿元人民币,相比2011年分别下降45%和62%.
"受益于政府经济刺激措施,2013年中国GDP(国内生产总值)增长有望高于2012年,IPO市场亦将略有起色."普华永道中国大陆及香港主管合伙人林怡仲指出.
他估计,2013年沪深股市IPO有望达到200宗,融资规模在1,300亿至1,500亿元人民币之间.
对于香港市场,普华永道预计今年将有80宗新股上市,全年新股上市筹资总额在1,200-1,500亿港元,较2012年亦有改善.
去年全球多个主要IPO市场下滑的情况下,美国按融资规模排名第一,香港市场退居第四,全年共计64宗,融资规模达898亿港元.
普华永道香港资本市场服务组合伙人陈朝光表示,"随着来港上市门槛放松,B股转H股大门开启,预计更多国内中小企业来港上市.另一方面,预计关于来港作第二上市的修订将鼓励更多外企来港上市."
他预期,2013年下半年香港上市活动较为活跃,全年上市企业行业以金融服务机构、能源及矿产相关企业、零售消费品企业等为主.
国际会计和咨询公司安永 稍早预计,2013年中国A股IPO融资额在1,300亿元左右,港股约在1,300亿港元. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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