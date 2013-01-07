更新版 1-中国汇市: 人民币略收升交投清淡,需关注欧元及美元/日圆走势

* 人民币即期收盘略升 * 交投仍清淡,成交价窄幅波动 * 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆 * 人民币仍料面临升值压力 (新增收盘报价和评论) 路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周一收盘价位随中间价略升,交投依然 清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际 市场上欧元及美元/日圆汇率情况. 交易员称,总体上客盘仍然偏向结汇,不过由于即期成交价接近日间波幅上限,市场怀疑 央行可能出现干预动作,人民币走升空间受到限制,使得波动空间极窄;同时美元价格较低也 给购汇提供了表现机会. 上海一股份制银行交易员称,午盘出现一波购汇需求人民币走软,随即被结汇消化."今天 我们(客盘)购汇需求确实比较多...可能周末都不能购汇,今天价格又比较低." 以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 : 收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 6.2296 6.2273 6.2312 6.2872 6.2897 6.2303 上海一位外资行交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺 差会较前些年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主. 东京汇市美元兑日圆周一下滑,因在其上周冲上两年半高位后涌现获利了结.此前的升势 系因预期日本央行将推出更有力的货币宽松举措. 以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价: 今日 上日 NDF一年期人民币/美元 6.3182/28 6.3180 香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2126/44 6.2130 境内美元人民币一年期掉期 升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币 兑美元将达到6.3537元. 中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.( 完) 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)