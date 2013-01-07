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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市: 人民币略收升交投清淡,需关注欧元及美元/日圆走势

* 人民币即期收盘略升
    * 交投仍清淡,成交价窄幅波动
    * 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆
    * 人民币仍料面临升值压力

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周一收盘价位随中间价略升,交投依然
清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际
市场上欧元及美元/日圆汇率情况.
    
    交易员称,总体上客盘仍然偏向结汇,不过由于即期成交价接近日间波幅上限,市场怀疑
央行可能出现干预动作,人民币走升空间受到限制,使得波动空间极窄;同时美元价格较低也
给购汇提供了表现机会.
    
    上海一股份制银行交易员称,午盘出现一波购汇需求人民币走软,随即被结汇消化."今天
我们(客盘)购汇需求确实比较多...可能周末都不能购汇,今天价格又比较低."

    以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :
    
    收盘价     最高价     最低价     中间价     上日中间价    上日收盘价 
    6.2296    6.2273    6.2312    6.2872    6.2897      6.2303
    
    上海一位外资行交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺
差会较前些年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主.   
    
    东京汇市美元兑日圆周一下滑,因在其上周冲上两年半高位后涌现获利了结.此前的升势
系因预期日本央行将推出更有力的货币宽松举措. 
    
    以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
                                            今日         上日
    NDF一年期人民币/美元       6.3182/28     6.3180
    香港离岸市场人民币兑美元即期        6.2126/44     6.2130

    境内美元人民币一年期掉期 升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币
兑美元将达到6.3537元. 
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
        
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 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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