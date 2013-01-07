中国债市: 资金宽松大行积极配置,然经济企稳令热情仍主要集中短端

路透上海1月7日 - 中国银行间债市周一短融等短期信用品种收益率下行较为明显,因资金面恢复宽松吸引大型银行配置热情,但经济企稳走势令机构对长期债心态依旧谨慎,交投热情仍主要集中在短端.

银行间资金市场周一质押式回购利率 主要品种仍延续新年以来的跌势,其中七天期加权利率跌逾30个基点(bp).年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松.

"上午大家都抢得有点盲目了,短融一出来马上就被TAKEN了,慢了都抢不到."上海一银行交易员称.

另外还有交易员指出,与较为稳定的国债相比,今日五年以下的非国开金融债走势略好,或许与明日国开行将招标的五期固息债有关.二级市场金融债收益率下行走势能否持续,还要看明天的招标情况.

中国国家开发银行 周二将进行2013年第一次五债连发(市场俗称"福娃债").路透调查显示,新年伊始,投资者对债市观望气氛较重,但因资金面仍较宽松,预计新债整体需求较稳定.除一年品种中标利率料低于二级市场水平外,其余则接近二级.

被问及庞大集团 公司债被降级,以及超日债风险等,是否会对信用债走势造成不好影响,上海另一银行交易员认为,高评级品种应无影响,低评级债券则要更加注重筛选.

剩余期限约0.76年的国家电网短融最新成交收益率 在4.2201%,年前成交在4.4%附近.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1160 3.1695

上日 2.1903 3.5040

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9430/2.8770 国债参考率报价 2.8820/2.8290 金融债参考率报价 3.4000/3.3350 (完)