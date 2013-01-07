中国债市: 利率互换曲线趋陡,资金面利好短端同时基本面等利空长端

路透北京1月7日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一趋陡.市场人士表示,逆回购保 驾护航宽资金面,支撑IRS短端;而中国经济仍在复苏进程当中,则令中长端下行空间有限. "今天IRS上了一点,曲线变陡了,"上海一外资银行交易员称,"(IRS)短端,流动性好;至少一季度,经济还不 会往下,长端也不容易下来." 华东地区一银行交易员亦称,IRS曲线总体仍在趋陡,资金面利好短端的同时,通胀走势等因素利空长端;不 过,先前IRS升幅已大,部分机构开立做多敞口的动力有限,反倒是会选择逢高沽出. 银行间资金市场周一质押式回购利率 主要品种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现 收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松. 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.4520/3.5540 3.3550/3.4450 3.5625/3.6475 3.7350/3.8275 3.7350/4.0300 上日 3.4825/3.5975 3.3630/3.4440 3.5550/3.6400 3.7250/3.8180 3.6975/4.0400 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0305/-0.0435 -0.0080/+0.0010 +0.0075/+0.0075 +0.0100/+0.0095 +0.0375/-0.0100 注: 以上数据均为按季度计算报价 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其 自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务 本金的交换.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)