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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 17:03 BJT

中国债市: 利率互换曲线趋陡,资金面利好短端同时基本面等利空长端

路透北京1月7日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一趋陡.市场人士表示,逆回购保
驾护航宽资金面,支撑IRS短端;而中国经济仍在复苏进程当中,则令中长端下行空间有限.
    
    "今天IRS上了一点,曲线变陡了,"上海一外资银行交易员称,"(IRS)短端,流动性好;至少一季度,经济还不
会往下,长端也不容易下来."
    
    华东地区一银行交易员亦称,IRS曲线总体仍在趋陡,资金面利好短端的同时,通胀走势等因素利空长端;不
过,先前IRS升幅已大,部分机构开立做多敞口的动力有限,反倒是会选择逢高沽出.

    银行间资金市场周一质押式回购利率 主要品种仍延续新年以来的跌势.年后流动性本就未现
收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购操作,资金面在公开市场的保驾护航下更显宽松. 
    
    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
    
              三个月           一年            三年             五年             七年  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    今日  3.4520/3.5540   3.3550/3.4450   3.5625/3.6475   3.7350/3.8275   3.7350/4.0300 
    上日  3.4825/3.5975   3.3630/3.4440   3.5550/3.6400   3.7250/3.8180   3.6975/4.0400 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    变动 -0.0305/-0.0435 -0.0080/+0.0010 +0.0075/+0.0075 +0.0100/+0.0095 +0.0375/-0.0100 

    
    注: 以上数据均为按季度计算报价
    
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其
自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务
本金的交换.(完)

 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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