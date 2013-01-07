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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 17:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月7日

路透伦敦1月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种      最新库存       变动
   铜        319,400       -825
   锡         12,655       持平
   铅        309,675     -2,950
   锌      1,212,575     -2,750
   铝      5,213,525     -3,725
   镍        142,248       +576
 铝合金       87,740       持平
 NASAAC      147,180       持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
      
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

              
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李春喜; 审校 高琦)
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