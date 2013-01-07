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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》新年首发国开行"福娃债"需求平稳,利率料多接近二级市场

* 招标品种: 国开行2013年第1-5期固息债
    * 期限及金额:1/3/5/7/10年,各期均不超过60亿元
    * 招标时间: 1/3/5年 周二(8日)9:30-10:30; 7/10年 周二(8日)9:30-11:10
    * 受访人数: 7位(银行、券商
    * 预测区间: 3.35%-3.48%、3.90%-3.97%、4.15%-4.24%、4.32%-4.35%、4.42%-4.49%
    * 预测均值: 3.42%、3.94%、4.20%、4.36%、4.46%

    路透上海1月7日 - 中国国家开发银行 周二将进行2013年第一次五债连发(市
场俗称"福娃债").路透调查显示,新年伊始,投资者对债市观望气氛较重,但因资金面仍较宽
松,预计新债整体需求较稳定.除一年品种中标利率料低于二级市场水平外,其余则接近二级.
    
    交易员指出,目前债市供求双方力量博弈尚未"有感觉",经济筑底回升力度亦未超出预期
,因此暂时没有交易方向,预计这或抑制明日新债需求.但年初一向是机构加大配置力度时段,
且目前资金面尚佳,预计一定量的配置盘也会"试试水".作为开年首发新债,其招标结果将对
短期市场走势起到标杆作用.
    
    "(中标利率)在二级水平附近,总体需求有,但可能不强.有些机构可能会选择试试水,现
在的资金面也允许.但整体(投标)意愿不强的话,估计也不会投的太低的."北京一银行交易员
称.
    
    上海一银行交易员指出,作为新年首发新债,且在目前市况不明朗的情况下,本次国开行"
福娃债"的结果很可能被市场看成近期多空角力的标杆.
    
    "如果中标利率大幅低于预期,很可能掀起一波行情."他称.
    
    上海另一银行交易员指出,目前二级市场上,受制于经济复苏,长期品种交易寥寥,在良好
的资金面下,交易多集中在短期品种.借此势头,明日短期新债中标利率或将低于二级水平.
    
    银行间国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种的估值
最新分别为3.4705%、3.9397%、4.2092%、4.3918%和4.4616%. 
    
    中国银行间资金市场周一质押式回购利率 主要品种仍延续新年以来的跌
势.年后流动性本就未现收紧迹象,央行又反惯例在周末进行了逆回购操作,资金面在公开市
场的保驾护航下更显宽松. 
    
    上述国开行1-5期新债具体条款如下:

                        第1-5期债
    ---------------------------------------------------
    发行总量         各品种均不超过60亿元  
    期限/计息方式     一、三、五、七、10年/固息  
    招标时间         1月8日
                    一至五年:9:30-10:30
                    七和10年:9:30-11:10 
    招标方式          一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
                     3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式
    缴款日/起息日      1月10日               
    分销期            1月9日-1月10日      
    上市日            一年:1月14日;
                     三年、五年、七年和10年:1月16日
    基本承销额         不设立
    付息频率           按年 
    发行人增发权利      保留
    ---------------------------------------------------
    
    国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素
进行调整的权利.(完)

 (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
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